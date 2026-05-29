La Universidad de Jaén se ha reafirmado al frente del sistema universitario andaluz, según el Ranking CYD 2026

Campus de Las Lagunillas - UJA

JAÉN 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) se ha reafirmado como colíder del sistema universitario de Andalucía, según los resultados de la edición 2026 del Ranking CYD.

En la evaluación institucional global, la UJA ha logrado nueve indicadores de mayor rendimiento relativo (alto rendimiento). Esta cifra sitúa a la institución jiennense en la primera posición a nivel autonómico, compartiendo este liderazgo en el logro del mayor número de estos indicadores con las universidades de Córdoba y Granada.

Según la UJA, esta posición "demuestra un sólido perfil de competitividad frente al resto de instituciones nacionales de tamaño similar". En este sentido, a nivel nacional ocupa la posición vigésimo octava dentro del sistema universitario público español.

En concreto, la UJA destaca especialmente en el impacto de sus publicaciones, en el número de publicaciones altamente citadas, en sus postdoctorados, en la consecución de tramos de investigación, en las patentes con empresas, en la creación de spin-offs y en las prácticas de empresa y en movilidad de estudiantes.

El mayor hito de la Universidad de Jaén en esta edición se encuentra en el ámbito de las Ciencias e Ingenierías Ambientales. En esta disciplina, la UJA ha alcanzado un total de 12 indicadores de alto rendimiento, lo que la coloca como líder absoluta en Andalucía y la sitúa dentro del selecto Top 10 a nivel nacional.

La UJA destaca especialmente por la cualificación de su profesorado, el impacto de su investigación e internacionalización de estudiantes y doctorados.

Junto al éxito en el área ambiental, la UJA demuestra "una gran robustez" en el ámbito de Administración y Dirección de Empresas (ADE), donde también ha cosechado 12 indicadores de mayor rendimiento, situándose en el podio andaluz (tercera posición) y manteniendo un perfil medio-alto en el competitivo escenario nacional.

Además, el ranking confirma la presencia y el compromiso continuo con la mejora en otras áreas fundamentales del conocimiento, como son Historia (siete indicadores de alto rendimiento), Educación (ocho indicadores) y Derecho (seis indicadores), donde la institución mantiene una posición competitiva de perfil medio.

Este ranking no evalúa a todas las áreas anualmente, sino que lo hace de manera cíclica. En la última evaluación realizada (la de 2024) para las áreas de Ciencias de la Computación, Ingeniería y Matemáticas la Universidad de Jaén fue líder en relación a la calidad de las publicaciones y el impacto que generan.

El vicerrector de Estrategia y Universidad Digital de la UJA, Juan Martínez, ha apuntado que con estos datos, "la Universidad de Jaén reafirma su papel no solo como una institución clave para el desarrollo regional de la provincia y de Andalucía, sino también como un centro de referencia académica y de investigación con clara proyección nacional e internacional".