La Universidad Loyola y el Colegio de Economistas de Córdoba colaboran en la formación de nuevos auditores

Responsables de Loyola y del Colegio de Economistas de Córdoba tras la firma del convenio. - UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA

CÓRDOBA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola Andalucía y el Colegio de Economistas de Córdoba se unen para "reforzar la conexión del nuevo Máster Universitario en Auditoría con el sector profesional, favorecer la participación de expertos en actividades docentes y facilitar la realización de prácticas en despachos miembros del colegio".

En este sentido, Loyola Andalucía ha informado en una nota de que el máster oficial se podrá cursar a partir del próximo mes de septiembre en los campus de Córdoba y Sevilla de la institución jesuita. De esta manera, la Universidad Loyola apuesta por "uno de los sectores con mayor demanda de profesionales, la auditoría".

A través del acuerdo marco de colaboración, firmado entre ambas instituciones, Loyola busca "fortalecer la vinculación entre la universidad y el ámbito profesional de la auditoría".

Por su parte, el Colegio de Economistas de Córdoba colabora en la puesta en marcha de este máster oficial a través de actividades docentes, seminarios y otras iniciativas académicas. Además, pondrá a disposición de la universidad recursos y materiales que contribuyan al desarrollo de la dimensión práctica de la formación en auditoría.

Junto a ello, el convenio contempla la posibilidad de que los estudiantes del Máster Universitario en Auditoría realicen prácticas en firmas de auditoría integradas en el Colegio de Economistas de Córdoba, "favoreciendo así el contacto directo con el ejercicio profesional y la adquisición de competencias altamente demandadas por el sector".

Con esta alianza, la Universidad Loyola refuerza su "apuesta por una formación de posgrado conectada con la realidad empresarial y profesional, orientada a la empleabilidad y al desarrollo de perfiles especializados en áreas clave para la transparencia, el control financiero y la confianza en los mercados".

Igualmente, continúa consolidando su "compromiso con la calidad académica, la formación especializada y la colaboración con instituciones profesionales de referencia".

MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA

El Máster Universitario en Auditoría de la Universidad Loyola ofrece una "formación avanzada, rigurosa y aplicada, dirigida a titulados que desean especializarse en auditoría de cuentas y desarrollar su carrera profesional en firmas de auditoría, departamentos financieros, consultoría, control interno o áreas vinculadas al cumplimiento normativo y la información financiera".

Se trata de una "formación avanzada y práctica que combina la auditoría financiera, el 'reporting' sobre sostenibilidad y el uso de la tecnología y el análisis de datos en estas áreas, formando profesionales capaces de aportar transparencia, confianza y valor a las organizaciones y sus 'stakeholders'".

Gracias a la colaboración con el Colegio de Economistas de Córdoba, "el programa refuerza su dimensión práctica y su conexión con profesionales en activo, facilitando a los estudiantes una experiencia formativa alineada con las necesidades reales del mercado".