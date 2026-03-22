La Universidad Loyola reúne en Córdoba a más de 150 estudiantes y familiares en su Jornada de Puertas Abiertas

Más de 150 asistentes en la Jornada de Puertas Abiertas de la Universidad Loyola. - UNIVERSIDAD LOYOLA

CÓRDOBA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola ha celebrado en su campus de Córdoba una nueva Jornada de Puertas Abiertas que ha congregado a más de 150 asistentes, entre futuros estudiantes y familias interesadas en conocer la oferta académica y el modelo formativo de la institución jesuita.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, el encuentro se inició con la bienvenida del rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern, quien destacó la relevancia de esta jornada como una oportunidad mostrar todo lo que la universidad ofrece a sus estudiantes y conocer de primera mano la experiencia de estudiar en Loyola. Asimismo, ha subrayado el compromiso de la universidad con la orientación vocacional del alumnado y su desarrollo integral, tanto académico como personal, basado en valores, ética y compromiso social.

Al hilo, el rector ha agradecido la labor del personal universitario y la confianza depositada por las familias, y puso en valor el carácter experiencial del modelo educativo de Loyola, concebido como un proceso de aprendizaje y crecimiento que transforma a los estudiantes en profesionales preparados y comprometidos con la sociedad.

Durante la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la amplia oferta académica de la Universidad Loyola, que abarca más de 64 titulaciones en doce áreas de conocimiento, así como interactuar con decanos, docentes, estudiantes actuales y personal de los diferentes servicios.

En este sentido, se presentaron las múltiples actividades que complementan la formación académica universitaria, como el voluntariado, la formación y el acompañamiento espiritual, deportes, cultura, el Club de Debate o los programas de intercambio internacional, en un entorno de campus concebido para el desarrollo integral del estudiante.

En este contexto, la Universidad Loyola ha anunciado como novedades para el próximo curso académico en el campus de Córdoba la incorporación del Grado en Podología y el Máster en Auditoría, ambos únicos en la provincia y que refuerzan su apuesta "por ampliar su oferta en áreas de alta demanda y empleabilidad".

En contexto, la jornada incluyó también la intervención del director del Servicio de Evangelización y Diálogo Loyola, José María Valverde, quien explicó la identidad jesuita de la universidad y su compromiso con la formación de personas conscientes, competentes, comprometidas y compasivas. El programa se completó con testimonios de estudiantes, alumni y familiares, visitas al campus y encuentros con representantes académicos de las distintas facultades.

En suma, la Universidad Loyola reafirma con este tipo de iniciativas su vocación de acompañar al estudiantado en la toma de decisiones clave para su futuro académico y profesional, "promoviendo una formación integral orientada al servicio y al bien común".