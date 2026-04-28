Las universidades andaluzas reflexionan en la Universidad de Jaén (UJA) sobre cómo garantizar la excelencia

Apertura del XII Encuentro de Unidades Técnicas de Calidad de las Universidades Andaluzas - UJA

JAÉN 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) acoge el XII Encuentro de Unidades Técnicas de Calidad de las Universidades Andaluzas, y convierte a la capital jiennense durante dos días en el epicentro de "una reflexión necesaria" sobre cómo garantizar que la excelencia se traduzca "en una mejora real y tangible para nuestra sociedad y nuestro alumnado".

Así lo ha afirmado en la inauguración de las jornadas el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, quien ha asegurado que "en un escenario universitario cada vez más exigente y cambiante", estas jornadas ofrecen la oportunidad de "alinear nuestras estrategias, compartir los retos de la acreditación institucional y, sobre todo, reafirmar que la calidad no es un destino al que se llega, sino la actitud con la que decidimos recorrer el camino del servicio público".

Asimismo, Nicolás Ruiz ha apuntado que, al analizar la evolución de los sistemas de garantía de calidad de las universidades, se encuentra con "una encrucijada crítica" que es la de "afrontar la dicotomía entre la mejora real y la burocracia".

"La garantía de la calidad no debe ser una carga que asfixie la creatividad docente o la agilidad investigadora; debe ser un agente facilitador que identifique ineficiencias y potencie nuestras fortalezas", ha dicho Ruiz.

En este sentido, se ha referido a la transformación profunda de las instituciones, la acreditación institucional, "como un horizonte de madurez para las universidades", así como al programa Docentia y su importancia, "no solo como una herramienta de evaluación, sino principalmente como un valor de dignificación y mejora de la función docente".

Para el rector, la evaluación de la enseñanza "con rigor y transparencia es la única vía para garantizar que el talento del profesorado se traduzca en un aprendizaje de máximo nivel para el estudiantado".

También ha apuntado cómo para alcanzar los objetivos marcados, la IA aplicada a la gestión de la calidad universitaria "ya no es una opción, sino un imperativo", puesto que permite transitar de una calidad reactiva a una calidad predictiva, detectando riesgos de abandono o adaptando, en tiempo real, los planes de estudio a las demandas del entorno socioproductivo.

Por último, Nicolás Ruiz ha destacado la relevancia de las unidades técnicas de calidad de las universidades andaluzas y la necesidad de una estrecha colaboración con la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), afirmando que, en un mundo globalizado, las universidades "no deben competir de forma aislada, sino cooperar para que el sello 'Universidad de Andalucía' sea sinónimo de vanguardia internacional".

En este punto, ha reconocido la mejoría en determinados aspectos de Accua, "atribuible, en mayor o menor medida, a la labor de su nuevo director, Miguel Aguilar". En este punto, ha puesto el acento en haber detectado por parte de Accua "una mayor sensibilidad hacia las necesidades universitarias", aunque también ha apuntado que hay bastantes aspectos de mejora por abordar, como la agilidad en los informes y la transparencia en los criterios de evaluación.

Sobre los retos, Nicolás Ruiz ha apuntado la necesidad de avanzar hacia una universidad "más flexible, más digital y, sobre todo, más conectada con las necesidades de la ciudadanía", profundizando para ello en cuatro ejes como son la calidad de la microformación, la sostenibilidad como indicador clave, la experiencia integral del estudiante y la calidad en la era de la ciencia abierta.

PROGRAMA

El rector ha estado acompañado en el acto inaugural por el secretario General de Universidades de la Junta de Andalucía, Antonio Posadas, la vicerrectora de Enseñanzas Oficiales, Hikmate Abriouel, y el vicerrector de Estrategia y Universidad Digital, Juan Martínez.

Tras el acto inaugural, la exdirectora de Aneca, Mercedes Siles Molina, ha ofrecido la ponencia de apertura '¿Qué hay detrás de los sistemas de garantía de calidad, mejora real o solo burocracia?'. Tras la misma se ha celebrado la ponencia sobre 'Acreditación institucional', a cargo de Miguel Agudo, coordinador de Acreditación Institucional de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua).

Una mesa redonda sobre la gestión de calidad en los títulos conjuntos ha cerrado el programa de mañana. Por la tarde, las jornadas se centran en el programa Docentia y la celebración de un panel de buenas prácticas.

La jornada del miércoles abordará la inteligencia artificial aplicada a la gestión de la calidad universitaria, las fuentes para la obtención de información sobre empleabilidad y escucha a los empleadores, abordando la ponencia de clausura las perspectivas de futuro con Miguel Rafael Aguilar, director de Accua.