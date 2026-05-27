Las universidades harán "barridos selectivos" y usarán detectores para evitar el uso de IA para copiar en la PAU

Archivo - Estudiantes preparados para realizar uno de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad 2023, en la Universidad Pablo de Olavide (UPO). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las universidades públicas de Andalucía en coordinación con la Junta de Andalucía han determinado que, para "articular de la manera más garantista posible" la celebración de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el Distrito Único Andaluz, van a llevarse a cabo "barridos selectivos" para la detección del uso de dispositivos electrónicos y de transmisión de datos durante la prueba, con especial incidencia en la Inteligencia Artificial.

De esta manera, se introducirán detectores "en diferentes sedes y momentos" de la PAU con el fin de preservar la igualdad de oportunidades y la equidad en el proceso, advierte la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) en una nota. Desde el Distrito Único Andaluz se recuerda que el empleo de los detectores se realizará "de acuerdo con las pautas recogidas en el documento 'Normativa y Organización. Prueba de Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía para el curso 25/26".

En este sentido, se recuerda que la normativa de la PAU en Andalucía prohíbe la utilización o tenencia de teléfonos móviles, dispositivos de transmisión o almacenamiento de información, audífonos inteligentes, relojes electrónicos u otros elementos análogos salvo prescripción médica.