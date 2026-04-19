Urtasum destaca "buenísimos" datos de España por "ampliar derechos": "Lo que da pena es la ignorancia absoluta de Trump"

El ministro de Cultura Ernest Urtasum en un acto de Por Andalucía en Sevilla. - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura Ernest Urtasum ha asegurado que "los datos de España son buenísimos porque hemos ampliado los derechos a la mayoría de ciudadanos de este país". "¿Sabéis qué da pena? Lo que da pena es la ignorancia absoluta del señor Donald Trump, que no sabe que en este país gracias a la política económica de ampliar derechos los datos de España son los mejores de los últimos años", ha dicho.

Así lo ha señalado Urtasum en el acto 'Un paso al frente. Por Andalucía', celebrado en Sevilla, de cara a las próximas elecciones andaluzas, en referencia a las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre España y sobre que es un país al que "da pena ver" por unas "desastrosas cifras económicas" a pesar de que "no contribuye casi nada a la OTAN".

Urtasum ha reivindicado que en este momento "prácticamente dos tercios de los puestos de trabajo que se crean en la Unión Europea se crean en España gracias a la reforma laboral de Yolanda Díaz y al aumento del salario mínimo; gracias a nuestras políticas".

"Porque lo que hemos demostrado es que hemos desmontado ese mantra neoliberal que nos decía que el crecimiento y el progreso sólo se lograba con recortes y hoy le decimos al señor Donald Trump que los datos de España son buenísimos porque hemos ampliado los derechos a la mayoría de los ciudadanos de este país", ha señalado.