Valero cree que a Moreno "le queda grande Andalucía" y su único "plan" es que "unos pocos hagan negocio con lo de todos"

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ofrece una rueda de prensa. (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado del grupo Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha sostenido que al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "le queda grande Andalucía", y su único "plan" pasa por que "unos pocos hagan negocio con lo que es de todos".

Así lo ha expresado el dirigente de IU en un audio remitido este domingo a los medios de comunicación al hilo de la convalidación, el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, del decreto del Gobierno que permite "reconocer como víctima" a Manuel José García Caparrós, "símbolo de la lucha" por la autonomía andaluza muerto de un disparo de la Policía en la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Málaga.

El PP "ha votado en contra" de la convalidación de dicho decreto, según ha criticado Toni Valero, para quien eso supone una "falta de respeto a Andalucía", y tras lo que ha manifestado que Juanma Moreno "no puede venir a hacerse fotos envuelto en la bandera andaluza y luego esconder la cabeza cuando su partido en Madrid vota en contra del reconocimiento de Caparrós y de tantos luchadores por la democracia".

"Eso no es defender a Andalucía, eso es darle una patada a nuestra memoria", ha sentenciado el dirigente de IU, quien ha incidido en criticar que mientras que Moreno "se envuelve en la bandera, apela al orgullo andaluz, a la hora de la verdad su partido da un portazo a la memoria de nuestra tierra y a quienes lucharon y dieron su vida por las libertades".

En esa línea, Toni Valero ha denunciado que el PP "está traicionando el espíritu del 4 de diciembre, aquel día que se llenaron las calles de dignidad, de pueblo y de autogobierno", y los 'populares' que gobiernan en Andalucía, "en lugar de proteger ese legado, están desmantelando los servicios públicos que tanto costaron conquistar y enterrando el autogobierno andaluz".

"Moreno Bonilla no tiene un proyecto para Andalucía, no hay un horizonte para todos", sino que "sólo hay un plan, que unos pocos hagan negocios con lo que es de todos", ha abundado el también representante de la coalición Por Andalucía, desde donde advierten de que "reivindicar el legado de Caparrós y de tantos que salieron a las calles aquel 4 de diciembre significa blindar la sanidad pública, proteger a la gente con servicios públicos fuertes y reivindicar la memoria democrática del pueblo andaluz", según ha concluido Toni Valero.