Valero (IU) asegura que la izquierda andaluza puede ser la "referencia" para "transformar el país"

Archivo - El coordinador regional de IU en Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - IU - Archivo

SEVILLA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, se ha dirigido a la militancia en la noche de este viernes, 3 de abril, fecha en la que se ha conocido que IU estará incluida en la confluencia 'Por Andalucía' de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, y ha asegurado que la izquierda andaluza "ha vuelto de mostrar audacia y capacidad de dar pasos al frente a la vanguardia del conjunto del Estado", al tiempo que ha sostenido que, "como en otras ocasiones, Andalucía puede ser una referencia para transformar el país".

En la misma, Valero ha asegurado que la coalición electoral de 'Por Andalucía' conformada por su formación y por Movimiento Sumar, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Alianza Verde y Partido Verde se postula como "siete fuerzas políticas conjuradas para propiciar el cambio político en Andalucía".

Al hilo, el coordinador ha relatado que "se ha cocinado a fuego lento, sin prisa pero sin pausa, un proyecto para transformar nuestra tierra". En ese tiempo, ha afirmado que 'Por Andalucía' "elaboró una propuesta programática junto a los movimientos sociales, acordó la representación de las distintas fuerzas políticas en las cabeceras de cada provincia" y eligió al "mejor candidato" de la izquierda andaluza para presidir al Gobierno andaluz, Antonio Maíllo.

Asimismo, ha considerado que desde su formación se ha trabajado con "seriedad e inteligencia colectiva para responder a la coyuntura política andaluza a tiempo y con fuerza". De este modo, ha reafirmado que durante esta semana se han incorporado tres fuerzas políticas "que no habían participado del proceso iniciado hace más de un año", como Podemos, Partido Verde y Alianza Verde.

"Eso ha supuesto que todas las fuerzas políticas hayan realizado un esfuerzo para avanzar juntas en Por Andalucía sin dar pasos atrás y sin dejar a nadie fuera. El tren estaba en marcha y ha sido capaz de incluir a todas las fuerzas políticas sin retroceder estaciones", ha valorado.

En relación, ha abundado en esta decisión y ha considerado que todas las fuerzas políticas implicadas han estado "a la altura", en concreto, atendiendo a "la demanda de la gente de colaboración y unidad en la izquierda se ha logrado". Así, todas las fuerzas que confluyen apuestan "con decisión" por desbancar a Moreno y por "gobernar Andalucía desde la izquierda".

"El principal beneficiario del acuerdo es el pueblo andaluz que padece las políticas antisociales de Moreno", ha señalado, mientras que ha precisado que los principales perjudicados "son los especuladores que hacen negocio con nuestras vidas y sus manijeros del Partido Popular".

En suma, Valero ha remitido a la "inteligencia colectiva de nuestro pueblo" y a su arraigo "en la memoria de lucha y en los conflictos presentes". "Quien pone el cuerpo para evitar un desahucio, quienes salen a defender la sanidad pública o quienes dan lo mejor de sí en sus puestos de trabajo para que Andalucía mejore inspiran las decisiones que tomamos desde la izquierda política", ha apostillado, al tiempo que ha definido a 'Por Andalucía' como la expresión "de esa inteligencia colectiva que puede ser útil, también, más allá de Despeñaperros".

Por otra parte, ha puesto el foco en la "ola reaccionaria que cruza el conjunto del país se puede frenar comenzando por nuestra tierra". Por ello, ha considerado que 'Por Andalucía' "pone en disposición a nuestro pueblo de acabar con la resignación y la apatía. Lo que viene comienza ya y comienza aquí".

De este modo, se ha dirigido al electorado invitándolo a "poner en marcha tu compromiso militante". "Es tiempo de calle y movilización. Mucha gente nos está esperando y necesita que le digamos que juntas y juntos podemos hacerlo", ha insistido.

"Con tus compañeras y compañeros de asamblea de IUCA y con el resto compañeras y compañeros de otras fuerzas políticas que componen 'Por Andalucía' tienes el poder de cambiar las cosas. Hagámoslo porque nuestra tierra lo merece. Viva Andalucía Libre", ha finalizado.

