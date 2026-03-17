Valero (IU) rechaza la propuesta de territorializar el SMI, "herramienta de igualdad para toda la clase trabajadora"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha expresado este martes su rechazo a la propuesta de territorializar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por ser una "herramienta de igualdad para toda la clase trabajadora" y ha defendido que sea único para evitar "nuevas desigualdades" entre trabajadores del Estado.

En declaraciones difundidas por IU, Valero ha asegurado que "las subidas del SMI en los últimos años han sido una de las mejores noticias para la clase trabajadora de nuestro país" y ha subrayado que su actual dotación de 1.221 euros en 14 pagas "no ha caído del cielo", sino que es "fruto de la lucha sindical y de nuestro impulso desde el Gobierno de coalición".

En su opinión, este hecho es "especialmente importante para Andalucía, que sigue siendo una de las comunidades con salarios más bajos, con más precariedad y con mayores desigualdades internas", por lo que ha destacado que "subir el SMI significa mejorar la vida de cientos de miles de trabajadores andaluces, mover la economía local y avanzar en cohesión social".

"Desde IU lo tenemos claro, las subidas del SMI se tienen que hacer con criterio de justicia social y cohesión territorial", ha añadido Valero, que ha advertido, "respetando el debate que plantean ERC, Bildu o BNG", de que "fragmentar el SMI por territorio no es el camino, porque puede abrir la puerta a nuevas desigualdades entre trabajadores del conjunto del Estado".

A su juicio, "el reto no es que cada territorio compita con su propio suelo salarial, sino elevar las condiciones de vida de toda la clase trabajadora", de forma que el SMI "debe ser una herramienta de igualdad, una palanca para reducir brechas". "En un país con tantas desigualdades territoriales como España, lo que necesitamos es más derechos compartidos, más justicia social y más dignidad para todos", ha concluido.