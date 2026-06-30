Varios detenidos en una macrooperación contra la delincuencia vinculada al tráfico de drogas en Granada

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. Archivo. - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está desarrollando este martes una macrooperación contra la delincuencia vinculada al tráfico de drogas que se ha saldado hasta el momento con varias detenciones y la incautación de diversas cantidades de droga y dinero.

Fuentes del Instituto Armado han señalado a Europa Press que desde primera hora de la mañana se han practicado varios registros en domicilios de Granada capital, así como en otras localidades del área metropolitana.

Los agentes han practicado varias detenciones, aunque la operación sigue abierta y no ha trascendido el número exacto de arrestados; también se han intervenidos armas, dinero y diversas cantidades de droga.