Vecinos del extrarradio de Córdoba afectados por temporal acuerdan iniciar acciones judiciales por inundaciones

Archivo - Imagen de archivode la vista panorámica de la ciudad de Córdoba. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

CÓRDOBA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de parcelaciones de todo el extrarradio de Córdoba que se han visto afectados por el temporal han acordado en asamblea durante la jornada del domingo, 15 de marzo, iniciar una investigación y acciones judiciales por las inundaciones sufridas durante el tren de borrascas que azotó a la provincia y a la comunidad autonóma en los meses de enero y febrero.

En una nota de prensa remitida a los medios, han precisado que estas acciones legales se emprenderán por "posibles negligencias por parte de las administraciones y políticos responsables".

Asimismo, también han anunciado que, como medida de protesta, iniciarán cortes mínimos de dos horas ininterrumpidamente en las carreteras.

Finalmente, los vecinos de parcelaciones del extrarradio de Córdoba han acordado acudir a los Plenos del Consistorio cordobés para solicitar al Gobierno Municipal "que cumpla con los compromisos que adquirió con los vecinos de las parcelaciones inundadas y el resto de parcelaciones".