Los vecinos de Guadix (Granada) podrán donar sangre este próximo lunes

Cartel de donación de sangre. - AYUNTAMIENTO DE GUADIX

GUADIX (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

Los vecinos y vecinas de la localidad granadina de Guadix tendrán la oportunidad de donar sangre este próximo lunes, 6 de abril, gracias a la campaña que se desarrollará en el Teatro Mira de Amescua entre las 10 y 14 y las 17 y 21 horas.

En este sentido ha informado la Concejalía de Juventud del Consistorio que invita especialmente a los jóvenes de la localidad a participar en esta donación solidaria.

La donación importante para crear un suministro seguro y sostenible de sangre y productos sanguíneos que pueda estar siempre disponible para todas aquellas personas que puedan necesitarla en cualquier momento de su vida por tratamientos de cáncer, cirugía compleja, accidentes de tráfico, trasplante de órganos y enfermedades hematológicas. Para poder donar, se requiere tener entre 18 y 65 años, pesas más de 50 kilos y se dispone de buena salud.

En palabras de la edil de Juventud de Guadix, Sofia Aparicio, "es necesario que la juventud se implique en la donación de sangre ya que es un gesto voluntario, altruista y anónimo y desinteresado que representa el máximo exponente de la solidaridad entre las personas".