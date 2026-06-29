Vecinos reclaman a Sanidad, con 1.800 firmas, citas en tres días en los centros de salud Lucano y Sector Sur de Córdoba

Representantes vecinales ante la Delegación Territorial de Sanidad muestran las firmas con las que reclaman citas en 3 días en los centros de Salud Lucano y Sector Sur. - FEDERACIÓN AL-ZAHARA

CÓRDOBA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las asociaciones vecinales Guadalquivir del Campo de la Verdad y Puente Romano, por un lado, y de las asociaciones vecinales Alcázar Viejo, Axerquía, La Medina y Regina-Magdalena, por otro, han hecho entrega este lunes, en la Delegación Territorial de Sanidad de la Junta de Andalucía en Córdoba, de un manifiesto, respaldado por cerca de 1.800 firmas, con el que los vecinos asignados a los centros de salud Lucano y Sector Sur reclaman poder tener cita con su médico en dichos centros "en un máximo de tres días".

Según recoge el manifesto, remitido por la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, la cual respalda la demanda de los vecinos, éstos demandan tener "citas en un maximo de tres dias", también "dotar de forma permanente y con dedicacion completa" a ambos centros de salud de "los puestos de medico" que recogen "los actuales organigramas", con "contratos adecuados y, si fuera necesario, su ampliacion para conseguir las citas medicas en el plazo indicado", además de "ampliar de manera adecuada el resto del personal sanitario y de gestion-atención".

Con ese mismo objetivo, las asociaciones vecinales ya presentaron anteriormente "reclamaciones" en los propios centros de salud, y también en el Distrito Sanitario, en la propia Delegacion de la Consejeria y en el Servicio Andaluz de Salud (SAS)", además de concentrarse "periodicamente" ante sus respectivos centros de salud.

Sin embargo, "cuando hay respuestas por escrito, son genericas y muy poco efectivas" y, aunque con sus movilizaciones, los vecinos han logrado "avances puntuales en los plazos de las citas medicas", aún queda "muy lejos" de lo que necesitan.

Por eso y siendo "conscientes" de que con el Plan Vacacional del SAS los centros de salud cerrarán por las tardes, las asociaciones vecionales, con la entrega de estas firmas hacen "un llamamiento urgente" a Sanidad para que adopte "medidas para alcanzar los citados objetivos en un plazo razonable, nunca despues del ultimo trimestre del presente ano 2026". Por eso piden a Sanidad "una propuesta de calendario, en la primera quincena de septiembre, para la puesta en marcha de las medidas que hagan realidad los objetivos" indicados.