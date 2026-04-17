Las ventas de la industria caen en Andalucía un 2,3% en febrero

Archivo - Imagen de archivo de sector industria. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria cayó en Andalucía un 2,3% en febrero respecto al mismo periodo del año anterior, 0,4 puntos menos que la media nacional, que fue del -2,7%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid (+3,7%), Castilla y León (+3,4%) y Cantabria (+2,4%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en febrero, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Extremadura con las caídas más grandes de un 19,3%, 11,7% y un 9,2%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 6,9% en Andalucía, 2,4 puntos de diferencia con la media nacional (-4,5%).

DATOS NACIONALES

La cifra de negocios de la industria bajó un 2,7% en febrero en relación al mismo mes de 2025, amortiguando en más de tres puntos la caída que experimentó en enero (-6,3%), según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso de febrero, las ventas de la industria encadenan dos meses consecutivos de retrocesos. Los mayores descensos interanuales de la facturación en el segundo mes del año se registraron en la industria del cuero y el calzado (-14,4%), la confección de prendas de vestir (-12,7%) y las coquerías y el refino de petróleo (-10%).

Por contra, los mayores ascensos interanuales por actividades se los anotaron la fabricación de componentes electrónicos (+22,9%); la fabricación de ordenadores, equipos periféricos y telecomunicaciones (+18,9%), y la fabricación de artículos de joyería, bisutería y de instrumentos musicales (+12,2%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria retrocedió un 2,7% interanual en febrero, moderando en cinco décimas la caída que había experimentado en enero.

En los dos primeros meses del año, la facturación de la industria se ha reducido una media del 4,5%, destacando los retrocesos de la confección de prendas de vestir (-14,5%) y las coquerías y el refino de petróleo (-13,2%).

LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA SUBEN UN 0,6% EN EL MES

En tasa mensual (febrero sobre enero) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria subió un 0,6%, su mayor avance mensual desde el pasado mes de septiembre, cuando se incrementó un 1,2%.

Por destino económico de los bienes, cuatro de los cinco sectores presentaron tasas mensuales positivas el pasado mes de febrero, especialmente la energía (+4,4%) y los bienes de equipo (+1,4%). Por contra, la facturación mensual sólo bajó en los bienes de consumo duradero (-0,8%).

CATORCE COMUNIDADES RECORTAN LA FACTURACIÓN DE SU INDUSTRIA

De acuerdo con el INE, la cifra de negocios de la industria aumentó en febrero en tasa interanual en sólo tres comunidades, las de Madrid (+3,7%), Castilla y León (+3,4%) y Cantabria (+2,4%).

Por contra, la facturación de la industria bajó en 14 regiones en tasa interanual, principalmente en Baleares (-19,3%), Asturias (-11,7%), Extremadura (-9,2%) y Castilla-La Mancha (-8,4%).