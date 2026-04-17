Las ventas del sector servicios aumentan en Andalucía un 5,2% en febrero

Archivo - Personas en la terraza de un bar en Sevilla. Imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Andalucía aumentó su facturación un 5,2% el pasado mes de febrero respecto al mismo periodo del año anterior, 3,6 puntos más que la media nacional, que fue del 1,6%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Murcia (5,9%), Navarra (5,8%) y La Rioja (5,7%) fueron las que registraron mayores subidas en febrero, mientras que en el lado contrario se sitúan Galicia, Madrid, y Castilla y León con las caídas más grandes de un 3,4%, 1,2%, y un 1,1%, respectivamente. En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 4,1% en Andalucía, 3,2 puntos más que la media nacional (0,9%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,6% en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior. La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Castilla - La Mancha que registró una caída del 0,14%.

DATOS NACIONAL

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 1,6% en febrero en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,4 puntos superior a la del mes anterior, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el avance de febrero, las ventas del sector servicios encadenan 23 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 0,8% en el segundo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 2,9% más que en igual mes de 2025.

Dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos y motos registró un ascenso interanual de su facturación del 2,2%, mientras que el comercio minorista elevó sus ventas un 3,4%. Por contra, el comercio mayorista recortó su facturación un 0,7% interanual.

Por su parte, en lo que respecta a los otros servicios, los mayores repuntes anuales de la facturación se dieron en actividades administrativas (+6,2%), actividades inmobiliarias (+4%) y hostelería (+3%), seguido de información y comunicaciones (+2,5%), actividades profesionales, científicas y técnicas (+1,7%), y transporte y hostelería (+1,6%). Dentro de la hostelería, los servicios de comidas y bebidas elevaron su facturación en febrero un 3,3% interanual, mientras que las ventas de los servicios de alojamiento aumentaron un 2,2%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 1,9% en febrero en tasa interanual, porcentaje cuatro décimas superior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 23 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (febrero sobre enero), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, aumentaron un 0,2%, en contraste con el retroceso del 1,3% registrado en enero.

En los dos primeros meses del año, la cifra de negocios del sector servicios aumentó una media del 0,9%, destacando los avances de los servicios de información (+25,7%) y de las actividades postales, programación y consultoría informática y en actividades relacionadas con empleo, con alzas de más del 10%.

EL EMPLEO ACELERA SU RITMO DE CRECIMIENTO AL 1,2%

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,2% en el segundo mes del año respecto a febrero de 2025, tasa una décima superior a la registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

En el comercio, el empleo creció el pasado mes de febrero un 1% interanual, mientras que en los otros servicios avanzó un 1,3%. Dentro de estos últimos, el mayor repunte de la ocupación lo experimentaron las actividades administrativas (+2%) y los avances más moderados se los anotaron la hostelería y las actividades inmobiliarias, con un aumento interanual del empleo del 0,9% y del 0,5%, respectivamente.

Por su parte, dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos incrementó su plantilla un 0,9% interanual el pasado mes de febrero, mientras que el comercio minorista y el mayorista la elevaron un 0,7% y un 1,3%, respectivamente.

TRECE COMUNIDADES AUTÓNOMAS ELEVAN SU CIFRA DE VENTAS

Trece comunidades autónomas elevaron la cifra de negocios del sector servicios el pasado mes de febrero en relación al mismo mes de 2025, mientras que cuatro la recortaron.

Los mayores repuntes se dieron en Murcia (+5,9%), Navarra (+5,8%) y La Rioja, con un avance del 5,7%. Por contra, los únicos descensos interanuales de las ventas se registraron en Galicia (-3,4%), Madrid (-1,2%), Castilla y León (-1,1%) y Asturias (-0,8%).

En cuanto al empleo, el personal ocupado en el sector servicios se incrementó el pasado mes de febrero en todas las regiones en tasa interanual menos en Castilla-La Mancha, donde bajó un 0,1%.

Los mayores avances interanuales de la ocupación en el sector servicios los registraron Extremadura (+2,2%) y Cataluña (+1,8%), seguidas de Navarra (+1,6%) y de País Vasco, Madrid, Aragón y Baleares, con ascensos del 1,4% en las cuatro comunidades.