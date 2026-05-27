Víctor López Cotelo recibirá el Premio Nacional de Arquitectura 2024 en Granada

Centro Cultural de Brunete, Brunete, Madrid, 1995. - ESTUDIO COTELO

GRANADA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto Víctor López Cotelo recibirá el Premio Nacional de Arquitectura 2024, promovido por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el próximo 18 de junio en un acto de entrega que tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, será la encargada de otorgar este premio, cuya candidatura, presentada por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo, ha sido elegida por el jurado de acuerdo con la propuesta motivada adoptada por mayoría.

Con este galardón, que representa la máxima distinción en el campo de la arquitectura en España, se reconoce la trayectoria de López Cotelo y su pensamiento arquitectónico, que se centra en la relación entre el espacio construido y la vida cotidiana.

En su obra, el proyecto se plantea como una respuesta técnica y cultural al lugar, atendiendo a la memoria, al contexto y a las condiciones concretas de cada intervención.

Por este motivo, el jurado ha destacado que su arquitectura es "profundamente coherente y rigurosa, caracterizada por un cuidado excepcional del detalle, una sensibilidad refinada y una notable capacidad para integrar lo nuevo con lo preexistente desde el respeto por la memoria del lugar".

Asimismo, destaca su atención a la arquitectura pública, con ejemplos como la Escuela de Arquitectura de Granada, así como su compromiso constante con la sostenibilidad, la incorporación discreta de la tecnología y el rigor aplicado a la construcción.

Del mismo modo, reconoce la proyección internacional y la labor docente de una práctica arquitectónica que conjuga rigor, sensibilidad y equilibrio.

Víctor López Cotelo, nacido en Madrid en 1947, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) desde 1969, con especialización en Urbanismo y Edificación.

Entre sus proyectos más destacados figuran la rehabilitación como biblioteca pública de la Casa de las Conchas en Salamanca (1993), intervención en el antiguo Hospital Militar del Campo del Príncipe para transformarlo en la Escuela de Arquitectura de Granada (2015, Premio de Arquitectura Española) y la Filmoteca Española, en Pozuelo de Alarcón (2013), entre otros.

Además de su actividad profesional, López Cotelo ha desarrollado una intensa labor docente. Fue profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid entre 1983 y 1986, y posteriormente catedrático en la Technische Universität München (TUM).

Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos la Medalla de Oro de la Arquitectura Española (2016), el Premio COAM, el Premio Europa Nostra y el Premio Fibes.