El VIII ADM Sevilla 2026 completa su aforo de expositores con 62 más que en 2024 y un 19% más de empresas inscritas

Imagen de archivo de la VI ADM Sevilla 2024. - ANDALUCÍA TRADE

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Aerospace & Defense Meetings-ADM Sevilla 2026 tiene "garantizado un claro éxito de participación", al haber alcanzado las mayores cifras registradas en las siete ediciones celebradas, desde 2012, cuando faltan diez días para que abra sus puertas en FIBES Sevilla, entre el 19 y el 21 de mayo.

Según ha subrayado la organización en una nota de prensa, ADM Sevilla, el evento de negocios del sector aeroespacial de España y de mayor participación del sur de Europa, que organiza la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía Trade, y la empresa BCI Aerospace, tiene inscritas para su octava edición 315 empresas, procedentes de 30 países, de las que 279 tendrán un stand en los más de 7.000 metros cuadrados de zona expositiva con los que contará, un espacio que "ya ha colmatado semanas antes de su celebración".

Además, son un 19% más de empresas de las que había inscritas a diez días del inicio de la edición anterior, con un 15% más de representación internacional total, y un 29% más de expositores, de los cuales, casi la mitad son extranjeros.

En este sentido, ADM Sevilla "supone un punto estratégico del circuito mundial del sector aeroespacial", que Andalucía Trade organiza con el objetivo de impulsar la internacionalización de esta industria, tanto andaluza como española en su conjunto, y para atraer inversión extranjera industrial hacia Andalucía.

En este sentido, resulta fundamental que el 57% del medio centenar de grandes contratistas (OEMs) que ya han formalizado su inscripción sean de procedencia extranjera, así como buena parte de los patrocinadores.

Como novedad, además de un amplio programa de doce conferencias centradas en innovación, aviación sostenible, espacio, defensa y ciberdefensa, esta edición contará con una zona expositiva estructurada en dos áreas especializadas --universidades y startups (AeroLabs)--, con el objetivo de impulsar la colaboración, fomentar el talento y acercar el ecosistema académico y emprendedor a los retos tecnológicos y estratégicos "de un sector con alta demanda de personal especializado y gran capacidad de crear empleo de alto valor, estable y especializado".

En este sentido, por primera vez, ADM Sevilla celebrará un 'Student Day', que tendrá lugar el 21 de mayo. Esta iniciativa, unida al espacio AeroLabs, convertirá a Sevilla en un punto de encuentro pada más de 200 estudiantes, universidades y empresas innovadoras que buscan abrise camino en los sectores aeronáutico, espacio y de defensa.

ADM Sevilla 2026 está organizada por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía TRADE, y por la empresa BCI Aerospace, especialista en reuniones internacionales del sector, y cuenta con Airbus, el mayor fabricante europeo del sector, como socio principal del certamen.

Igualmente, figuran como patrocinadores compañías del sector "de alta relevancia nacional e internacional" como Aciturri, Tier 1 español de aeroestructuras, como patrocinador platinum; y Pilatus Aircraft, Akkodis, Sofitec, Turco Española, Aerotecnic y GSC (Grupo Sevilla Control), como patrocinadores gold, consolidando así un ecosistema de excelencia e innovación industrial implicado en el evento.

Además, ADM Sevilla 2026 cuenta con la colaboración institucional de los principales agentes de la industria andaluza y española: Tedae (Asociación Española de Empresas Tecnológicas, de Defensa, Aeronáutica y Espacio), Andalucía Aerospace (clúster aeroespacial andaluz), la Agencia Espacial Española (AEE) y Catec-Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales.

UNIVERSIDADES Y STARTUPS EN EL EVENTO

Por otro lado, ADM Sevilla 2026 ha reforzado su apuesta por la innovación y el desarrollo del talento con la incorporación de nuevas iniciativas dirigidas a startups y al ámbito de formación y académico.

En esta edición, el pabellón AeroLabs, dedicado a empresas emergentes del ecosistema innovador, acogerá la participación de ocho compañías procedentes de España, Francia, Bélgica e India.

Entre ellas se encuentran Axirium Aerospace, Fabheads Automation, Cuantico Innovation, Dovetail Electric Aviation, Halo Space Flight, Outrigo International, Coexpair Dynamics y TotalEnergies Marketing France, que desarrollan soluciones en ámbitos estratégicos como la aviación descarbonizada, los materiales compuestos avanzados, la automatización industrial y la digitalización del sector aeroespacial.

De forma paralela, se pondrá en marcha por primera vez un pabellón dedicado a centros educativos y universidades, junto con la celebración del 'Student Day' el 21 de mayo.

Esta iniciativa reunirá a siete asociaciones y entidades académicas andaluzas, así como a más de 200 estudiantes.

El programa permitirá el contacto directo con empresas del sector, el conocimiento de la oferta formativa, la asistencia a una conferencia sobre empleo y competencias profesionales, y la participación en talleres técnicos orientados al futuro de la industria aeroespacial.

DOCE PANELES DE INTERÉS DE CONFERENCIAS

Por otro lado, el programa de conferencias se centrará en los grandes desafíos y oportunidades de la industria, aviación sostenible, espacio innovación, defensa y ciberdefensa.

Durante las jornadas se abordarán temas como las tecnologías disruptivas aplicadas a la aviación sostenible, el nuevo escenario europeo de defensa, la soberanía tecnológica en el ámbito espacial y el papel de Andalucía y España en el futuro aeronáutico y espacial.

Expertos y directivos de compañías líderes como Airbus, Moeve, ITP Aero, GMV, o Akkodis compartirán visión y experiencias sobre inversión industrial, excelencia operativa y cooperación internacional.

El evento también pondrá el foco en el talento, la digitalización y la seguridad tecnológica como ejes de futuro para el sector. Los paneles tratarán cuestiones como la atracción y formación de profesionales especializados, el impacto de la inteligencia artificial generativa y los gemelos digitales en la industria, así como los retos legales y regulatorios del sector.

Además, la ciberseguridad de infraestructuras críticas y cadenas de suministro ocupará un espacio destacado, junto al análisis del creciente papel de los drones en los conflictos actuales.

Con este enfoque multidisciplinar, ADM Sevilla 2026 "refuerza su posición como uno de los grandes foros europeos para impulsar la innovación, la inversión y la colaboración en la industria aeroespacial y de defensa".

EMPRESAS INSCRITAS DE 30 PAÍSES

El plazo de inscripción en ADM Sevilla 2026 sigue abierto en la página web y, al igual que en las anteriores ediciones, la organización de esta cita por parte de Andalucía Trade será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo Feder de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación.

Hasta la fecha, se han inscrito en esta edición de ADM Sevilla un total de 315 firmas del sector aeroespacial, procedentes de hasta 30 países de cuatro continentes. De ellas, 279 participan como expositoras. Por otro lado, se cuenta hasta la fecha con 49 empresas contratistas (OEMs), de las que 28 son extranjeras y 21 españolas.

Los OEMs internacionales proceden de 19 países (Australia, Brasil, Chile, China, EE.UU., Emiratos Árabes Unidos, Francia, India, Italia, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania).

Al igual que en el caso de las empresas expositoras, los contratistas nacionales proceden en su mayoría de Andalucía y Madrid.