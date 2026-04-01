Un vinagre de Puente Genil (Córdoba) y otro de Hungría ganan el VIII Concurso Internacional de Vinavin

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CÓRDOBA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vinavin ha dado a conocer este miércoles los premiados en su VIII Concurso Internacional de Vinagres, en el que han participado 103 muestras de todas partes del mundo, siendo galardonados con el Oro Vinavin-Premio especial Diputación de Córdoba vinagres procedentes de Puente Genil (Córdoba) y Myorogod (Hungría).

Según ha indicado la asociación en una nota, España ha sido el país de origen de la mayoría de las muestras. Por comunidades autónomas, la andaluza es la que más muestras ha presentado con un total de 41 (Córdoba con 34 muestras; Cádiz con 3 y Huelva con 4). Le siguen Cataluña (Lleida, dos, y Barcelona, cuatro), Castilla-La Mancha (Albacete, cuatro, y Toledo, uno), Galicia (Orense, 5), País Vasco (Guipúzcoa, 5) y, finalmente, Canarias (Lanzarote, 3).

Sin embargo, es destacable el progresivo aumento de las muestras procedentes de países como Hungría (4), Colombia (1), Francia (6), Rumanía (10), Italia (2), Nueva Zelanda (8) y Argentina (5), lo que pone de manifiesto la importancia de estos premios a nivel internacional.

En este sentido, para la enóloga y presidenta de Vinavin, Rocío Márquez, este crecimiento "refleja el interés de los productores de todas partes del mundo en estos premios ya que, si logran uno de los galardones, supone un reconocimiento a la calidad de los vinagres que producen".

Con respecto a la materia prima utilizada existe un protagonismo de los procedentes de los vinos generosos que se elaboran en zonas vinícolas como Montilla-Moriles, Xerez y Condado de Huelva, aunque también los hay de naranja, Aronia, cerveza oscura, arándano, membrillo, manzana con flor de saúco, de sidra con naranja, de miel, pera y lavanda, granada o balsámico de guinda ácida y menta.

Tras la fase de cata, la asociación Vinavin ha hecho público que el premio Gran Oro-Premio Especial Diputación de Córdoba ha sido para Flor del Genil Gran Reserva, de Bodegas Delgado, en Puente Genil (Córdoba), y Balsámico Grosella Negra, de Acetum BT, en Mogyorod (Hungría).

Además, el premio Gran Oro ha recaído en el Vinagre de Jerez Reserva 'El Majuelo', de Productos Majuelo, de Jerez de la Frontera (Cádiz); Aceto Balsámico Tradizionale di Modena, de DOP Acetaria Malpighi SL, de Módena (Italia) y Balsámico al higo, de Goyval, de Madrigueras (Albacete).

Por su parte, han recibido galardón Oro y Plata vinagres de distintas zonas de España como Lleida, Lanzarote, Colombia, Orense, Madrid o Toledo, entre otros, y también de países tales como Colombia, Argentina, Francia o Rumanía.

Por otro lado, este año la Asociación Vinavin ha incorporado un nuevo reconocimiento bajo el nombre de Mención Especial Proyectos de Desarrollo con el que pretende poner en valor y destacar aquellos proyectos de desarrollo en los que se fomenta la formación en vinagres de calidad, así como el desarrollo de productos. Conforme estas premisas, este año la mención ha recaído en el vinagre balsámico PX presentado por el montillano IES Emilio Canalejo.

El panel de cata reunido para analizar estas muestras era multidisciplinar, compuesto por profesionales de referencia en enología, gastronomía, análisis sensorial, periodismo especializado y divulgación agroalimentaria. Distribuidos en seis mesas de cara, los 24 componentes del panel dirimieron sobre las diferentes representaciones en función del grado acético, la presencia de azúcares residuales y la existencia y tipo de crianza a la habían sido sometidos para su elaboración.