Vithas Granada celebra una década de "crecimiento, excelencia sanitaria e innovación"

Premiados y equipo directivo en el décimo Aniversario Vithas Granada. - FRANORTIZ_RETRATISTA

GRANADA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Granada ha conmemorado su décimo aniversario con un acto con representantes de las principales instituciones públicas, sanitarias, universitarias, empresariales y sociales de la provincia, en una jornada marcada por el reconocimiento al trabajo de sus profesionales, "la innovación asistencial y la apuesta por una sanidad de excelencia".

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha sido la encargada de inaugurar el acto institucional, señalando que "Vithas Granada lleva diez años cuidando a los granadinos con excelencia y con una apuesta constante por la innovación que nos enorgullece como ciudad".

"Vithas Granada es un equipo humano que acompaña y que está presente en los momentos más importantes y difíciles de miles de familias granadinas, mi felicitación y agradecimiento para todo el equipo", ha agregado.

La siguiente intervención corrió a cargo del director gerente de Vithas Granada, el doctor José Luis Salcedo, para quien "estos diez años representan el esfuerzo colectivo" de los profesionales y la confianza depositada por los pacientes.

"Nuestro compromiso es seguir ofreciendo una medicina de máxima calidad, innovadora y cercana", ha asegurado.

Por su parte, el delegado de Salud y Consumo de la Junta en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha ofrecido una ponencia centrada en la evolución del sistema sanitario provincial y los desafíos presentes y futuros del sector salud.

CASO DE ÉXITO

Por su parte, el CEO de Vithas, el doctor Pedro Rico, ha subrayado que "Vithas Granada es sin duda una de las historias de éxito que mejor expresan lo que hoy es Vithas: una empresa de origen familiar que puede permitirse la ambición de alcanzar grandes metas".

Solo en 2025, recordó, Vithas inauguró dos hospitales en Barcelona y Valencia; contribuyó con 180 millones de euros a la economía nacional en forma de impuestos y cotizaciones tras facturar casi 800; superó los 14.500 profesionales; culminó su proyecto de transformación digital, y formó a más de 14.000 niños y adultos en salud y autocuidado.

El presidente de Vithas, Jorge Gallardo, clausuró el evento con un discurso que inició recordando al germen de Vithas Granada (el histórico Hospital Nuestra Señora de la Salud), y terminó convocando a sus profesionales al "ilusionante futuro" que le aguarda.

Jorge Gallardo ha señalado cómo Vithas Granada y los otros 21 hospitales de la red se benefician de su pertenencia a Vithas, "una compañía que tiene una característica que nos distingue en el sector sanitario español: un accionista único, de origen familiar, con vocación de largo plazo".

Una singularidad que "significa estabilidad, visión de largo plazo y toma de decisiones que no están dictadas por la presión de los mercados y significa que el paciente es el centro, no el resultado financiero".

CONSOLIDACIÓN SANITARIA

Desde su apertura, el hospital ha desarrollado una intensa actividad asistencial que se traduce en más de 660.000 atenciones en Urgencias; 1,5 millones de consultas y más de 110.000 intervenciones quirúrgicas.

Actualmente, la plantilla de Vithas Granada supera las 800 personas, consolidando al hospital como un importante motor de empleo y desarrollo económico en la provincia.

A lo largo de esta década, ha ampliado su cartera asistencial, ha incorporado nuevas especialidades médicas y reforzado su equipamiento con tecnología sanitaria de última generación, consolidando un modelo centrado en la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la humanización de la atención sanitaria.

Alineado con la estrategia de Vithas, el hospital cuenta con un modelo asistencial basado en los más altos estándares de calidad y seguridad del paciente, avalados por acreditaciones internacionales como la Joint Commission International (JCI), considerada una de las certificaciones más exigentes y prestigiosas del ámbito sanitario mundial.

El grupo hospitalario ha desarrollado una firme apuesta por la transformación digital, la incorporación de tecnología sanitaria avanzada y la mejora continua de sus procesos asistenciales, consolidando una atención orientada a la excelencia clínica y a la experiencia del paciente.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega de los Premios 10 Aniversario Vithas Granada, con los que el hospital quiso reconocer la trayectoria, el compromiso y la labor de distintos profesionales y equipos vinculados al centro a lo largo de su historia.

A través de estos reconocimientos, el hospital ha querido poner en valor la implicación de quienes, desde diferentes ámbitos y responsabilidades, han contribuido al crecimiento del hospital.