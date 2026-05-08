El vivero municipal de Jaén se abre a las personas mayores con la iniciativa 'Semillas de experiencias'

Visita al vivero municipal - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 8 May. (EUROPA PRESS) -

El vivero municipal se ha abierto a las personas mayores con la iniciativa 'Semillas de experiencias'. Un grupo de 15 personas del Centro de Participación Activa Catedral I han visitado estas instalaciones que son gestionadas desde el Centro Especial de Empleo (CEE).

El concejal de Medio Ambiente y del Centro Especial de Empleo, José María Cano, ha acompañado a estas personas mayores en una iniciativa que persigue "rendir homenaje a nuestros mayores, acercarlos al centro y enriquecernos con sus experiencias vitales en ámbitos como el campo y la jardinería, que conocen de primera mano".

Durante la visita, un monitor del CEE les ha enseñado el trabajo que se desarrolla en el vivero municipal, así como nociones básicas sobre las especies que allí se cultivan y su cuidado.

Los participantes han acogido con interés las explicaciones y han coincidido en calificar la actividad como "muy atractiva", destacando la oportunidad que ofrece para conocer el centro y ampliar sus conocimientos sobre jardinería.

En los últimos 26 años, el área de Educación Ambiental del Centro Especial de Empleo ha desarrollado numerosas actividades y talleres dirigidos a escolares, en los que participan cada año entre 4.000 y 6.000 alumnos. Ahora, a través de este nuevo programa, "también se quiere dar protagonismo a las personas mayores de centros de participación activa, residencias y asociaciones, permitiendo un intercambio de conocimientos en ambas direcciones", ha concluido José María Cano.