Voluntariado CaixaBank moviliza a 3.400 voluntarios en Andalucía y beneficia a 147.000 personas vulnerables

Voluntariado CaixaBank moviliza a 3.400 voluntarios en Andalucía y beneficia a 147.000 personas en situación de vulnerabilidad. - CAIXABANK

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.400 voluntarios de CaixaBank en Andalucía han participado en las más de 6.800 actividades solidarias organizadas por la entidad en 2025, que generaron un impacto positivo en la vida de 147.000 personas en situación de vulnerabilidad en la región. Estas acciones se tradujeron en más de 32.000 horas de dedicación en voluntariado

Según ha detallado CaixaBank en una nota, en el marco de su compromiso con la respuesta a los desafíos sociales y la adaptación a las necesidades específicas de cada colectivo, Voluntariado CaixaBank ha reforzado en Andalucía su actividad durante el último año con una amplia variedad de iniciativas en ámbitos clave como la educación, la digitalización, el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y la protección del medioambiente, entre otros.

En este contexto, el fomento del voluntariado corporativo es una de las líneas de actuación de CaixaBank, a través de la cual la entidad contribuye a dar respuesta a los retos sociales, complementando su actividad financiera con servicios y soluciones dirigidas a entidades sociales y personas en riesgo de vulnerabilidad.

De este modo, Voluntariado CaixaBank continúa consolidándose como "una de las mayores iniciativas de voluntariado corporativo en España y ya moviliza a casi la mitad de la plantilla de la entidad financiera". Así, más de 19.000 empleados de CaixaBank participaron en actividades de voluntariado durante 2025, lo que representa el 45% de su conjunto de profesionales.

En el ámbito nacional, gracias a la colaboración con alrededor de 2.500 entidades sociales y a la implicación de 23.860 voluntarios, incluidos otros trabajadores del Grupo, exempleados, familiares o clientes, el programa de Voluntariado CaixaBank ha contribuido a mejorar la vida de más de 755.000 personas en situación de vulnerabilidad en toda España el pasado ejercicio.

Concretamente, lo hizo a través de 32.000 actividades centradas en la educación, la digitalización, el acompañamiento a colectivos vulnerables y la protección del medioambiente, entre otras. Estos resultados han reflejado también un avance "significativo" respecto a 2024, cuando el programa movilizó a más de 20.200 voluntarios.

De este modo, en 2025, Voluntariado CaixaBank ha logrado incrementar casi un 19% el número de personas voluntarias en doce meses. El alto grado de participación de la plantilla sitúa al programa de CaixaBank muy por encima de la media del voluntariado corporativo.

Según el Informe Voluntare 2025, en el que han participado 236 organizaciones de Europa y Latinoamérica, el 77% de las compañías moviliza a más del 10% de su plantilla en iniciativas de voluntariado y solo el 45% logra superar el 20%, lo que evidencia el "elevado compromiso social" de los profesionales de CaixaBank.

Además, coincidiendo con el Año Internacional de Voluntariado, este próximo mes de mayo Voluntariado CaixaBank celebrará, por cuarto año consecutivo, el 'Mes Social', una iniciativa destinada a acercar a la ciudadanía la práctica y los beneficios de la acción solidaria. Durante ese mes, en 2025, más de 18.000 personas participaron en las actividades organizadas por la entidad financiera.

VOLUNTARIADO CAIXABANK

Voluntariado CaixaBank se constituye como "una de las mayores iniciativas de voluntariado en España" y su propósito es "acercar la práctica de acciones solidarias a toda la ciudadanía" en el Año Internacional de Voluntariado.

Con una trayectoria de más de 20 años, la asociación está formada por empleados y exempleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación "la Caixa", así como amigos, familiares, clientes de CaixaBank y todas aquellas personas que quieran participar en actividades solidarias.