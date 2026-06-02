Vox Córdoba pregunta al gobierno local "qué piensa hacer para acabar con la inseguridad y altercados en El Arcángel"

Archivo - La portavoz del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli. - VOX - Archivo

CÓRDOBA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha registrado una pregunta por escrito en el Pleno Ordinario del mes de mayo con el objetivo de conocer "qué actuaciones tiene previstas llevar a cabo el equipo de gobierno ante los continuos altercados y problemas de convivencia que se producen en la zona de El Arcángel".

Según ha explicado la edil en una nota, "la iniciativa recoge las numerosas quejas trasladadas por vecinos de la zona, especialmente por los incidentes que se producen de manera reiterada en los aparcamientos y en la explanada situada frente al centro comercial, donde se registran peleas, enfrentamientos entre aparcacoches ilegales, coacciones y situaciones que generan una creciente sensación de inseguridad".

Badanelli ha recordado que "miembros de Vox fueron testigos directos de algunos de estos altercados el día 1 de mayo, hechos de los que existen pruebas gráficas", y ha advertido de que "los vecinos llevan demasiado tiempo soportando una situación que se repite sin que se adopten soluciones eficaces".

"Durante estos días la actualidad ha estado marcada por la feria, pero una vez finalizada se vuelve a la normalidad y a los problemas reales que sufren los barrios", ha avisado, para remarcar que "los vecinos de El Arcángel siguen reclamando seguridad, convivencia y una respuesta firme por parte del Ayuntamiento".

Por ello, Vox ha solicitado al gobierno municipal que "detalle qué medidas concretas piensa adoptar para poner fin a esta situación y garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de las personas que utilizan diariamente esta zona de la ciudad".

En palabras de Badanelli, "los cordobeses merecen poder vivir, trabajar y disfrutar de sus barrios con tranquilidad". Desde Vox van a seguir llevando al Ayuntamiento "las preocupaciones de los vecinos hasta que se les dé una solución", ha expresado la edil.