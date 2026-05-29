Vox critica el "escándalo de Rules" que tira agua al mar mientras la Costa Tropical "sigue sin canalizaciones"

La parlamentaria andaluza electa de Vox por Granada, Beatriz Sánchez Agustino. - VOX

GRANADA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza electa de Vox por Granada, Beatriz Sánchez Agustino, ha denunciado la "situación indignante" que vive la Costa Tropical de Granada, donde "millones de litros de agua se desembalsan al mar desde la presa de Rules al límite de su capacidad mientras agricultores y vecinos siguen esperando unas canalizaciones prometidas hace más de dos décadas".

Sánchez Agustino ha señalado a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno por "seguir incumpliendo sus compromisos con la Costa Tropical", reclamando al Ejecutivo andaluz que "deje de mirar hacia otro lado y asuma de una vez sus responsabilidades".

En este sentido, ha exigido a la Junta que ejecute el desglosado 1, "que es de su competencia directa y resulta imprescindible para el funcionamiento completo del sistema", además de cumplir con el compromiso adquirido de financiar el 20 por ciento del desglosado 3.

Asimismo, ha denunciado que "la única medida adoptada hasta ahora por el PP haya sido subir el canon del agua a los agricultores de Rules cerca de un 400 por cien", castigando aún más "a un sector que lleva décadas esperando unas infraestructuras básicas para garantizar su futuro".

"Con la misma contundencia con la que el PP exige responsabilidades al Gobierno central, también hay que exigir a Moreno Bonilla que cumpla sus promesas y deje de utilizar Rules únicamente para hacerse fotos y anuncios", ha afirmado.

PROMESAS INCUMPLIDAS

Sánchez Agustino ha señalado que durante los últimos 25 años "se han sucedido gobiernos del PSOE y del PP sin que ninguno haya sido capaz de poner en marcha unas infraestructuras fundamentales para la comarca", convirtiendo la presa "en un paraíso para el windsurf de interior mientras el agua no llega al campo".

Ha apuntado la "grave incompetencia" del Gobierno de Pedro Sánchez por "la pérdida de cerca de 400 millones de euros de fondos Next Generation destinados al desglosado 3 por su mala gestión y retrasos administrativos", y ha rechazado que ahora "se pretenda que sean los agricultores quienes paguen de su bolsillo unas obras que deberían estar ejecutadas desde hace años".

Asimismo, ha exigido al Ejecutivo central que asuma el 80 por ciento de la financiación comprometida y agilice todos los trámites pendientes para ejecutar las canalizaciones derivadas del sistema Béznar-Rules.

En referencia al cruce de declaraciones entre la Junta y la Subdelegación del Gobierno, la parlamentaria ha pedido "menos enfrentamiento político y más soluciones reales para la Costa Tropical".

Por último ha recordado la Proposición No de Ley de Vox aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía en el año 2019 sobre esta infraestructura y que no se ha cumplido.