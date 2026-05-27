Vox lleva una moción al Ayuntamiento de Granada sobre la "corrupción de Pedro Sánchez" y para pedir elecciones

La portavoz local de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha registrado una moción urgente "para denunciar la corrupción de Pedro Sánchez" y reclamar elecciones - VOX

GRANADA 27 May. (EUROPA PRESS) -

"España merece elecciones" y "los responsables de la degradación de nuestra democracia por los numerosos casos de corrupción que implican al PSOE tienen que rendir cuentas ante la Justicia". Así se ha manifestado la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino, al registrar una moción de urgencia para el Pleno ordinario del mes de mayo en la que se reclama la convocatoria de elecciones.

Desde Vox señalan que "la corrupción política y moral del Gobierno de la nación ha sido una constante desde su llegada al poder en 2018 con el objetivo principal de asegurar y blindar la perpetuidad de Sánchez en la Moncloa".

"La imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el registro de la sede del PSOE no es un hecho aislado, sino una demostración más de cómo Sánchez es el común denominador en todas y cada una de las tramas de corrupción que afectan a su familia, a su gobierno y a su propio partido, al que llegó amañando las votaciones de su ejecutiva nacional", añade el texto con el que Vox pretende forzar una votación en el Pleno municipal sobre los casos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez.

"Ninguna democracia seria resiste que la sede del partido en el Gobierno sea registrada por la Guardia Civil", ha afirmado la portavoz de Vox para referirse a las últimas noticias que han motivado al grupo municipal a llevar al Pleno del Ayuntamiento de Granada la petición de un adelanto electoral.

"Ni los españoles ni lo granadinos tienen que aguantar más un Gobierno mafioso, corrupto y criminal cuya continuidad pende de cesiones al separatismo y alianzas con todos los enemigos de España", ha sentenciado Sánchez Agustino.

La portavoz local de Vox ha señalado que espera que el PP apoye esta iniciativa: "Le hemos pedido muchas veces a la alcaldesa Carazo que defienda a los granadinos ante el Gobierno de Pedro Sánchez. Este es un momento inexcusable para levantar la voz frente a la degradación económica, social, institucional y política que sufren los españoles por culpa del Partido Socialista".