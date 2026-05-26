Vox pide "más cariño" para la feria de Córdoba y plantea "revisar su modelo para mejorar sombras y fuentes"

La portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli (centro), en la recepción celebrada en la feria. - VOX

CÓRDOBA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado este martes en su caseta de feria 'La Montera' su tradicional recepción de autoridades, asociaciones, entidades y medios de comunicación, un encuentro en el que la portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, ha aprovechado para agradecer "el trabajo y la colaboración constante de tantas personas y colectivos que hacen ciudad durante todo el año", todo ello a la vez que ha pedido "más cariño" para la feria y "revisar su modelo para mejorar sombras, fuentes y zonas de descanso".

Según ha informado Vox en una nota, Badanelli ha deseado a todos los cordobeses "una feliz Feria de Nuestra Señora de la Salud" y ha apelado a disfrutar "en un ambiente sano, de convivencia y sin incidentes".

La portavoz municipal ha puesto también el foco en la necesidad de "seguir mejorando" el recinto ferial y ha reclamado al Gobierno municipal "más atención y más cariño" hacia una de las principales citas festivas de la ciudad.

Este año, ha asegurado, se ha visto "una pequeñísima mejora con algunos toldos, aunque pocos y regular colocados, pero al menos se ha intentado", ha señalado Badanelli, quien considera que "con voluntad y planificación la feria puede mejorar muchísimo".

Entre las propuestas planteadas por Vox, la portavoz municipal ha mencionado "la necesidad de incrementar las zonas de sombra, instalar más fuentes y zonas de descanso, mejorar el estado del albero y reforzar el mantenimiento del arbolado para combatir las altas temperaturas que soportan vecinos y visitantes durante la semana de feria".

"Hay que intentar bajar la temperatura dentro del recinto, poner más toldos, más fuentes y cuidar los árboles para que podamos disfrutar del clima, pero en mejores condiciones", ha afirmado.

Asimismo, Badanelli ha querido agradecer especialmente "el enorme esfuerzo" que realizan las asociaciones, entidades y caseteros que hacen posible la feria "a pesar de la complejidad, la inversión y el riesgo que supone sacar adelante una caseta año tras año".

"Sin ellos la feria no sería posible" y desde Vox tienen "claro" que "hay que hacerles las cosas más sencillas para favorecer también el empleo y mantener viva la feria", ha explicado.

Para terminar, la portavoz municipal ha insistido en que Vox apuesta por "revisar el actual modelo de feria de la mano de quienes realmente la hacen posible" y ha asegurado que su formación quiere impulsar mejoras "pensando siempre en los cordobeses y en el futuro de la ciudad".