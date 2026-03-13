Vox reclama al gobierno local del PP que baje los impuestos sobre las viviendas de los granadinos

Beatriz Sánchez Agustino, Portavoz De Vox En El Ayuntamiento De Granada. - VOX

GRANADA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha instado al equipo de gobierno, del PP, a que baje los impuestos y tasas que repercuten sobre los inmuebles de los granadinos con el objetivo de abaratar el coste y facilitar el acceso a la vivienda.

"Tenemos la oportunidad de rebajar de forma sustancial la tasa de la Ordenanza Fiscal número 9 que regula la ocupación de terrenos de uso público con materiales de construcción, andamios, vallas, escombros y otros elementos auxiliares de obra".

"Proponemos que se aproveche la tramitación de este expediente, que todavía está en información pública, para disminuir la alta tasa que aplica esta ordenanza", ha explicado Beatriz Sánchez Agustino, portavoz de Vox.

Con esta medida "se abarataría tanto la rehabilitación como la construcción y supondría un incentivo al sector", ha explicado la portavoz de Vox, quien se ha reunido con la Asociación de Promotores y Constructores para conocer sus reivindicaciones y demandar a las administraciones "la bajada de impuestos y tasas que repercuten en los precios de la vivienda".

"Vox quiere que los granadinos puedan acceder a una vivienda. Para ello, pedimos rebajas fiscales, la construcción de vivienda pública, agilizar los trámites administrativos y promover fiscalmente la construcción de vivienda libre".

"Estas medidas contribuirían a que los vecinos tengan más facilidades para acceder a un piso o una casa que se convierta en un verdadero hogar", ha indicado Beatriz Sánchez Agustino.

PROPUESTAS

La portavoz de Vox ha señalado que en virtud de una moción de su grupo municipal se ha creado la Oficina Antiokupación y plantearon modificar el Reglamento de la Oficina Aceleradora de Proyectos para incluir la posibilidad de declarar de interés estratégico las iniciativas empresariales residenciales.

Tamnién solicitaron una rebaja del ICIO --que en Granada se mantiene al máximo que permite la ley-- aunque la propuesta fue rechazada por el PP.

Para concluir, Beatriz Sánchez Agustino ha denunciado que los granadinos pagan en impuestos y tasas entre el 22 y el 32 por ciento del precio de la vivienda: "Al equipo de gobierno del PP solo le importa recaudar, nosotros exigimos aliviar la carga fiscal a los vecinos", ha defendido.