El XII Concurso Internacional de Forja y Herraje reúne en Andújar (Jaén) a 43 participantes

Participantes en el XII Concurso Internacional de Forja y Herraje. - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

ANDÚJAR (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

El Pabellón Ferial de Andújar (Jaén) acoge desde este viernes el XII Concurso Internacional de Forja y Herraje, con la participación de 43 profesionales del sector ecuestre procedentes de diferentes puntos de España y de varios países europeos.

El alcalde, Francisco Carmona, ha participado en la inauguración, junto al presidente de la Asociación de Herradores de Andalucía, Miguel Ángel Medina, considerado una de las figuras de referencia en esta disciplina y uno de los impulsores del campeonato.

El regidor ha señalado la relevancia de este evento para la ciudad. "Este campeonato es una gran oportunidad para situar a Andújar en el mapa de la forja y la herradura no solo a nivel nacional, sino también internacional, ya que contamos con participantes de países como Suiza, Inglaterra o Francia", ha afirmado.

Igualmente, se ha referido al valor formativo y profesional de la competición, que permite compartir conocimientos y técnicas entre especialistas del sector, según ha informado el Ayuntamiento.

"Este concurso supone formación, aprendizaje e intercambio de experiencia entre profesionales, además de contribuir a mantener viva una tradición vinculada al mundo del caballo que cuenta con siglos de historia y que sigue siendo fundamental", ha comentado.

Carmona ha agradecido la implicación de la Asociación de Herradores de Andalucía, así como la colaboración de las empresas patrocinadoras y de los profesionales que han elegido Andújar para celebrar esta competición, que tiene un "impacto positivo" en la economía local, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio y la restauración.

Por su parte, Medina ha destacado el alto nivel de participación y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento para hacer posible el evento. "Hemos superado las cifras de participación con un total de 43 competidores, distribuidos en tres categorías: promoción, intermedia y Open, la de mayor nivel", ha detallado.

Proceden de distintos puntos de Andalucía y de comunidades como Valencia, Murcia, Barcelona o León, además de contar con representación internacional de Francia, Inglaterra y Suiza.

Una de las principales novedades de esta edición es que la categoría Open será clasificatoria para el Campeonato de Europa, previsto el próximo mes de mayo en Holanda. Los cuatro mejores herradores españoles del concurso obtendrán plaza para representar a España en esa cita continental.

El concurso de Andújar es el único de estas características en Andalucía y uno de los dos existentes en toda España, junto al que se organiza en Barcelona. A lo largo de la competición, los participantes elaboran y adaptan herraduras a partir de acero mediante técnicas de forja, poniendo a prueba su precisión, rapidez y dominio del oficio.

La actividad ha comenzado este viernes por la mañana y se desarrolla de forma ininterrumpida hasta las 19,30 horas. El campeonato continuará el sábado desde primera hora de la mañana y concluirá con la deliberación del jurado y la entrega de premios durante la cena de clausura.