La XXXIX Feria del Libro de Jaén se celebrará del 8 y el 17 de mayo y contará con 30 casetas

Presentación de la XXXIX Feria del Libro de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XXXIX Feria del Libro de Jaén se desarrollará entre los próximos 8 y 17 de mayo y contará con 30 casetas en la calle Roldán y Marín y una programación "para todos los públicos", en la que se incluyen presentaciones, firmas de autores o actividades infantiles.

La Biblioteca Pública Provincial ha acogido este miércoles la presentación de esta cita cultural, organizada por la Asociación Provincial de Librerías y Papelerías de Jaén.

Su presidente, Francisco González, ha participado en este acto, junto a la concejala de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico, María Espejo; la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, y el director de Secretariado Editorial Universitaria y proyección de la Cultura de la UJA, Javier Marín.

González ha destacado que la ubicación de la feria en el corazón de Jaén "hace que sea un lugar ideal, con la instalación de 30 casetas, cubriendo así el máximo espacio posible y dejando atrás aquellos años en los que solo había siete u ocho opositores".

En este sentido, ha dado las gracias a la Asociación Provincial de Librerías de Jaén porque "nunca han dejado de apostar por su celebración", así como a las administraciones públicas, empresas patrocinadoras y a los escritores y lectores "que forman parte" de esta iniciativa. Junto a la zona de casetas, se ha diseñado un programa con más de un centenar de actividades para un evento que tendrá a la escritora Luz Gabás como pregonera.

La concejala de Cultura ha destacado las numerosas personas que pasan cada año por esta feria y ha señalado el valor el libro como herramienta cultural y creativa. "Sigue siendo capaz de transportarnos, inspirarnos y conectarnos con los demás, manteniendo intacto su poder frente a la digitalización", ha afirmado.

Al hilo y tras apuntar que se ha consolidado como una de las citas culturales más destacadas del calendario local, ha subrayado "es un espacio donde se fusionan creatividad y cultura, ofreciendo un amplio escaparate de géneros literarios y dando cabida tanto a obras clásicas como a 'best sellers' contemporáneos y autores emergentes".

La edil ha explicado que, como en ediciones anteriores, el Patronato de Cultura ha colaborado en la financiación de los expositores, donde también tendrán un papel protagonista los autores locales, y "ha puesto a disposición personal municipal para garantizar el correcto desarrollo de esta cita anual".

De forma complementaria, la red de bibliotecas municipales ha organizado actividades dirigidas a todos los públicos y el Patronato de Cultura participará con la presentación de 'Aurora, un hada investigadora', de Clara Rodríguez. Ha recordado, además, que durante la feria también se puede visitar la exposición sobre Cervantes y Lepanto en la Sala Moneo.

PUNTO DE ENCUENTRO

La diputada de Cultura y Deportes también ha puesto de relieve la oferta de la feria: "Durante diez días ofrecerá una programación pensada para todos los públicos con presentaciones de libros, firmas de autores, actividades infantiles y propuestas culturales que reafirman su papel como herramienta clave para el fomento de la lectura y el apoyo al sector del libro", ha asegurado.

De esta forma, el "corazón de Jaén se convertirá un año más en un gran punto de encuentro entre lectores, autores y libreros", según Colomo, quien ha expresado el "compromiso de la Diputación con la cultura y, especialmente, con iniciativas como esta, que acercan la literatura a la ciudadanía en un espacio abierto, accesible y dinámico".

La feria es, igualmente, "un ejemplo de colaboración, una suma de esfuerzos entre el sector, las administraciones y otras instituciones que permite que cada edición crezca y se fortalezca". Por ello, ha agradecido a la Asociación Provincial de Librerías y Papelerías de Jaén el trabajo para sacar adelante esta cita "ya plenamente consolidada".

Ha recordado que, junto a la calle Roldán y Marín como espacio principal, también habrá actividades en el Centro de Dinamización Turística 'Jaén, paraíso interior' de la Diputación. Finalmente, ha invitado a salir "a la calle" y llenar Jaén "de libros, de lectores y de vida". "Porque una ciudad que lee es una ciudad que piensa, que crece y que construye futuro", ha apostillado.

CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS

Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte ha incidido en la relevancia de esta cita y se ha referido a la presencia del Centro Andaluz de las Letras (CAL) con presentaciones y firmas de autores del panorama nacional y autonómico. Entre otros, ha aludido a Alejandro Palomas, María Iglesias, Juan Carlos Mestre, Regla Prieto, Miguel Ángel Santamaría, Marga Sánchez Romero y José Ángel Mañas.

Tras el pregón inaugural de Luz Gabás, comenzará la programación. La primera actividad del CAL, y una de las más esperadas, será el 9 de mayo con Alejandro Palomas y su obra 'Una vida', última entrega de la serie de novelas protagonizadas por Amalia con las que retrata a una familia que ha enamorado a miles de lectores.

Un día después, la periodista María Iglesias, especializada en política internacional y migraciones, hablará sobre 'Puro empeño', una novela que refleja el conflicto ético de la migración a través de la experiencia de dos amigas que estudian en la facultad.

El 11 de mayo la poesía se hará valer con Juan Carlos Mestre, Premio Nacional de Poesía entre otras distinciones, y 'Asamblea. Poesía reunida 1975-2025', un volumen que recoge toda su obra, además de un adelanto de su nuevo libro 'El ciprés descapotable'.

El día 12, la escritora María Regla Prieto presentará 'Noviembre', su segundo poemario, el que asume la pérdida de su padre, con prólogo de Salvador Daza. El miércoles 13, Miguel Ángel Santamaría explicará los detalles de 'La guerra que cambió España', una obra para comprender la Guerra Civil española cuando se cumplen noventa años del inicio de un conflicto que sigue marcando la política y la sociedad españolas.

Ya el viernes 15, Marga Sánchez Romero sumergirá al lector en una mirada de género sobre el cuerpo femenino en la Prehistoria a través de su obra 'Lo que el cuerpo nos cuenta. Un recorrido físico y político de las mujeres desde la Prehistoria hasta hoy'.

El cartel del Centro Andaluz de las Letras finalizará con el autor de 'Historias del Kronen', José Ángel Mañas, que trae bajo el brazo una novela de aliento épico, 'El enigma del Papa Luna', que recrea la vida de uno de los papas más singulares de la historia.