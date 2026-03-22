La zona Laguna de estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) permanece cerrada este lunes por instalación de una torre

Desmontaje de la torre dañada a principios de marzo de 2026. - CETURSA

GRANADA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) ha comunicado que la zona de la Laguna permanecerá cerrada el próximo lunes, 22 de marzo, a causa de la instalación de la nueva torre 23 del telesilla Laguna, con una reapertura prevista de la zona para inicios de la Semana Santa, en función de las circunstancias meteorológicas y la evolución de los trabajos de montaje.

Tal y como ha anunciado la estación de esquí granadina en sus redes sociales, en mensajes consultados por Europa Press, se iniciarán estos trabajos en sustitución de la pilona que resultó dañada por el tren de borrascas que azotó con precipitaciones en forma de nieve, hielo y viento durante el pasado mes de febrero.

En concreto, el traslado de la pilona --dividida en dos secciones--, de la cruceta y los balancines se realizará desde el parking Los Peñones hasta la parte alta de La Laguna (3.100 metros), al lugar de la pilona doblada --que ya fue retirada hace un par de semanas--; el transporte de todos los elementos se efectuará en una máquina pisapistas adaptada, una vez descartada la intervención de un helicóptero por causas operativas.

En este sentido, Cetursa ha precisado que la dificultad de la zona de actuación, con fuerte pendiente, obligará a hacer plataformas de nieve para que la máquina pisapistas dotada de grúa vaya ganando altura para ensamblar los distintos elementos de la torre.

Así, la previsión, si la meteorología es favorable, es que el miércoles queden instalados las dos secciones de la pilona, la cruceta, los balancines y los balcones de seguridad, para proceder el jueves a la colocación del cable --cuyo buen estado ya fue certificado hace días en la prueba magneto-inductiva-- y a comprobar a la línea de seguridad.

En esta línea, han concretado que el viernes está prevista la prueba de carga de toda la línea del telesilla Laguna y, si los resultados son favorables, el remonte y la zona de la Laguna podrán estar operativos para el inicio de la Semana Santa, siempre que las condiciones meteorológicas y evolución del montaje lo permitan.

Mientras tanto, la zona de la Laguna de las Yeguas, que hasta ahora estaba abierta al esquí con entrada por el telesquí Zayas y salida por el telesilla Dílar quedando el telesilla Laguna --sin torre 23-- como remonte de evacuación, permanecerá completamente cerrada por motivos de seguridad durante el desarrollo de los trabajos.