Adjudicada por 1,18 millones de euros la tercera fase de obras de rehabilitación del Cable Inglés de Almería

Parte del Cable Inglés de Almería. - APA

ALMERÍA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha adjudicado la obra de la tercera fase de rehabilitación del cargadero del mineral El Alquife de Almería, conocido como el Cable Inglés, por un importe de 1.183.920,43 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses a la UTE Asch-Halstein.

La actuación, que se financiará a través del programa 2% Cultural de la Administración General del Estado, es necesaria para continuar, más adelante, con la rehabilitación del cajón del cargadero.

En este sentido, según ha informado la APA en una nota, la obra incluye el tratamiento de reparación de las cabezas de los pilotes, el refuerzo de las vigas de arriostramiento y de las cartelas de enlace, y la renovación del sistema de conservación y protección de la estructura del muelle.

Asimismo, se renovará el sistema de protección de los pavimentos de madera del nivel 2 y se revisará el sistema de fijación de los tablones del pavimento, raíles de ferrocarril y entrepaños de las barandillas del conjunto declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha valorado este paso adelante para la recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial portuario, sentido en el que ha destacado el "empeño" en avanzar en este sentido, ahora, con la recuperación de la estructura del cajón del Cable Inglés. Así, ha recordado que la APA ha invertido más de cinco millones de euros en recuperación patrimonial.

La actuación sobre la estructura del cargadero como se suama a las dos obras de recuperación ya realizadas, la segunda de ellas hace tres años cuando se inauguró su pasarela peatonal y mirador en altura como nuevo atractivo para la ciudad.

El proyecto es el resultado de la inspección aérea realizada sobre los pilotes y los elementos del sistema de cimentación del muelle de carga, que se adentra 110 metros en el mar.

Las investigaciones realizadas pusieron de manifiesto las patologías, fundamentalmente por corrosión ambiental y marina, que afectaban a la zona de salpicaduras emergida del conjunto compuesto por los pilotes, las vigas de arriostramiento y las cartelas que atan las cabezas de los pilotes a los pilares de la estructura del muelle.

INSPECCIÓN SUBMARINA

Así, esta tercera fase es fruto de la inspección realizada sobre la estructura del muelle en noviembre de 2023, y en particular, sobre los elementos estructurales del nivel 1 del muelle de carga, que conforma el sistema de cimentación del cargadero. Dicha inspección reveló 18 de los 72 pilotes que sustentan el Cable Inglés bajo el mar están en "muy mal estado".

En concreto, fue un equipo de buzos profesionales los que, por solicitud de la APA, realizó una inspección de las bases del cargadero para conocer el estado de la cimentación de la estructura, que se asienta sobre pilotes de acero rellenos de hormigón hincados en el lecho marino, entrelazados con tirantes y arriostrados con vigas de acero que emergen y atan las cabezas o parte superior de los pilotes a la estructura emergente.

Si bien el informe señala que el estado general de la cimentación del Cable Inglés es "bastante bueno" para su edad, nivel de corrosión y falta de protección galvánica, entre otros aspectos, hay elementos que presentan un peor estado, en concreto, lo que se sitúan en la zona de salpicaduras y donde la agitación marina y las corrientes de marea "tienen una mayor incidencia".

Con ello, el informe ya recomendaba actuar especialmente en la zona de levante y la zona frontal, donde se divisaron nudos, pilotes y vigas que se entrelazan bajo el mar cuyo estado es "muy malo o malo". Para

El estudio instaba así a proteger los nudos nuevamente, sustituir el mortero de protección de la antigua reparación por otro nuevo e instalar un sistema de protección galvánica.

El cargadero supone una obra de ingeniería concebida en su origen como medio de transporte, almacenaje y embarque del mineral procedente de las minas de hierro de Alquife (Granada) por vía marítima.

Esta estructura, diseñada como un muelle de agua profunda, permitía el arranque de buques de gran tonelaje, un sistema de almacenaje mineral, que al encontrarse a gran altura, posibilitaba la descarga por la acción de la gravedad.