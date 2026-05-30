La Autoridad Portuaria destina tres millones de euros al control del tráfico marítimo en Almería y Carboneras

Faro de San Telmo, una de las localizaciones donde se instalarán los equipos. - APA

ALMERÍA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha destinado unos tres millones de euros a adquirir e instalar el equipamiento electrónico destinado a la ordenación, coordinación y control de tráfico marítimo en el Puerto de Almería, por parte de Salvamento Marítimo --con el que mantiene un contrato--, y en el Puerto de Carboneras, en caso de ampliación de dicho contrato "como es voluntad de ambos organismos".

Según han explicado desde la APA, la inversión de 1,1 millones de euros ejecutada en el suministro del equipamiento electrónico se suma un presupuesto de 1.967.460 millones --IVA incluido-- para la instalación, en estado operativo, de dicho equipamiento e integración con el existente en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Almería.

En virtud del acuerdo con Sasemar y de su previsible ampliación a la zona de servicio del Puerto de Carboneras, tras la recepción de los equipos electrónicos, como sistemas de sensores y equipamiento adicional de la red de comunicación entre centros, la APA ha licitado, con un plazo de 24 meses, su instalación y puesta en marcha en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Almería, en las estaciones remotas de los faros de Cabo de Gata y San Telmo y de Holcim en el Puerto de Carboneras.

Contrato con Sasemar La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tras la firma del contrato con la Autoridad Portuaria de Almería en 2023, presta el servicio general de ordenación, coordinación y control de tráfico marítimo y la realización de labores de coordinación y actuación en situaciones de emergencia ocasionadas por contaminación marina en el Puerto de Almería, bajo la dirección de la APA, con la intención de ampliarlo a Carboneras.

Bajo dicho acuerdo, cada organismo debería poner a disposición del servicio unos medios materiales, fundamentalmente equipamiento electrónico, que debían ser absolutamente compatibles y su señal perfectamente integrable en los sistemas operativos en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Almería desde el que se prevé que se presten los servicios contratados.