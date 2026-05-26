El FEX lleva al Puerto de Motril (Granada) el espectáculo 'Amisuri', que fusiona flamenco y jazz

Presentación del espectáculo 'Amisuri'. - FEX/PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

La Extensión del Festival Internacional de Música y Danza de Granada (FEX) celebrará el próximo 19 de junio el espectáculo Amisuri, una propuesta que fusiona el flamenco y el jazz.

Será a partir de las 21,30 horas en el muelle de Poniente del Puerto de Motril, en una nueva apuesta por acercar la cultura a la Costa Tropical.

El espectáculo es una propuesta fresca y contemporánea que nace desde la raíz flamenca de la Bahía de Cádiz. Combina diferentes estilos, como flamenco, jazz, rap o música urbana en un diálogo sonoro que mantiene la esencia tradicional mientras incorpora nuevas formas de expresión.

Su repertorio recorre palos flamencos como tanguillos, chuflillas, cantiñas, tangos, rumbas y bulerías, reinterpretados con un sonido actual. Las letras abordan historias cotidianas desde una mirada comprometida, emocional y llena de identidad gaditana.

El proyecto tiene también un fuerte componente social: su nombre surge de talleres realizados con mujeres mayores en torno a la igualdad, reivindicando el papel de la memoria y la transmisión cultural.

Sobre el escenario estarán María La Mónica (voz), Adri Trujillo (percusión), Ismael Alcina (bajo eléctrico) y J.M. Pedraza 'El Petaca' (teclado).

Todos ellos cuentan con una dilatada trayectoria en la escena musical nacional, con colaboraciones junto a artistas como Manuel Carrasco, Javier Ruibal, Tomatito, Josemi Carmona o India Martínez, entre otros.

La actividad está promovida y coorganizada por el FEX y la Autoridad Portuaria de Motril, "una colaboración que se mantiene desde 2022 y que ha permitido consolidar el puerto como un espacio abierto a la ciudadanía y a la cultura, especialmente para los barrios de Santa Adela y Varadero".

Así lo ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, quien ha subrayado el "orgullo de colaborar con este proyecto que, desde hace varios años, acerca la cultura a todos los públicos y convierte al puerto en un punto de encuentro abierto y accesible".

El director del festival, Paolo Pinamonti, por su parte, ha subrayado "la implicación institucional y social del proyecto, agradeciendo al puerto la contribución que hace, junto con la fundación 'La Caixa' --Entidad Protectora del Festival de Extensión--, para llegar a un público que no siempre tiene acceso a este tipo de espectáculos y fomentar proyectos significativos de inclusión social".

Amisuri es un proyecto que fusiona flamenco y jazz con sonidos modernos de otros géneros como el rap y los ritmos africanos. Un homenaje a la autenticidad y a las raíces con un trasfondo de compromiso social que va más allá de la interpretación en el escenario.

Tal es así que, durante la mañana del viernes 19, la cantante del cuarteto María La Mónica participará en un taller de carácter social junto a Cruz Roja.