El nuevo sistema de control fronterizo en el Puerto de Motril estará operativo para la Operación Paso del Estrecho - PUERTO DE MOTRIL

GRANADA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Motril pondrá en funcionamiento su nuevo sistema automatizado de control fronterizo coincidiendo con la Operación Paso del Estrecho (OPE).

"Esta actuación supone un nuevo avance en la modernización de las infraestructuras portuarias y en la adaptación a los nuevos requisitos europeos en materia de control de fronteras", señalan desde el recinto portuario en un comunicado.

El proyecto forma parte del despliegue del Sistema Europeo de Enrada y Salida (EES) y del futuro sistema ETIAS, impulsados por la Unión Europea para reforzar la seguridad y mejorar la gestión de pasajeros procedentes de terceros países.

El modelo implantado en el Puerto de Motril es similar al que ya opera en grandes aeropuertos internacionales, como Madrid-Barajas, mediante quioscos automatizados que permiten realizar el registro de forma ágil a través del escaneo y la verificación documental del pasaporte y la captura de datos biométricos, como imagen facial o huellas dactilares, entre otros.

Los pasajeros podrán completar el proceso de registro bajo la supervisión de agentes de la Policía Nacional, garantizando tanto la seguridad como la fluidez del tránsito de viajeros.

El proyecto se desarrolla en el marco del convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y Puertos del Estado, al que se ha adherido el Puerto de Motril junto con otros puertos españoles con conexiones internacionales hacia terceros países.

La actuación cuenta con financiación procedente del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados de la Unión Europea, que cubre aproximadamente el 75% del coste de adquisición de los equipos y el 100% de su instalación.