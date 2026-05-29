El puerto de Almería desgrana las actuaciones del proyecto Puerto-Ciudad en el foro portuario de Mallorca

La presidenta de la APA, Rosario Soto, participa en el foro portuario de Mallorca. - APA

PALMA DE MALLORCA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, ha dado a conocer el proyecto Puerto-Ciudad que se ejecuta en la capital durante la celebración de un panel en el Simposio de Puertos Deportivos, que se celebra en el Port Centre de la Autoridad Portuaria de Baleares, en Palma de Mallorca.

Según ha explicado la APA en una nota, Soto ha explicado que la apertura del Puerto de Almería a la ciudad supone un proyecto ambicioso que va más allá de la integración urbana en el Muelle de Levante y Almadrabillas como zona de uso puerto-ciudad; ya que abarca toda la fachada portuaria de extremo a extremo con una inversión de 100 millones de euros, que estará ejecutado en 2029.

El proyecto ha ejecutado ya su primera parte, con dos hectáreas urbanizadas y abiertas en la zona de levante, 300 metros de valla eliminados, edificios restaurados y patrimonio revalorizado con la mejora del edificio Varadero y la recuperación del Tinglado.

Soto ha compartido panel con los presidentes de las autoridades portuarias de Baleares, Bilbao y Santander, quienes han puesto de manifiesto los diferentes modelos de integración puerto-ciudad según la fisonomía de cada puerto.

En el caso de Almería, la presidenta ha expuesto la evolución del Puerto de Almería desde 2023, cuando permanecía anclado en los años 70 con unas instalaciones cerradas, edificios obsoletos e ineficientes energéticamente y patrimonio histórico bloqueado y deteriorado.

La modernización de las instalaciones ha pasado por abrir el recinto portuario no afectado por el espacio internacional Schengen y la seguridad de la zona comercial como puerto de interés general del Estado.

La autoridad portuaria ha abierto dos hectáreas en la entrada del Muelle de Levante hasta el cantil del Muelle de Ribera I, ha reordenado la entrada en poniente con un acceso directo y ha procedido a la reforma integral del Varadero y la nueva fachada del edificio administrativo, así como a la rehabilitación y apertura del patrimonio histórico como la locomotora de 1928, la grúa Babcock & Wilcox y el tinglado de principios del siglo XX.

Entre 2026 y 2029, según ha detallado Soto, la Autoridad Portuaria de Almería ejecutará la nueva fachada de la estación marítima y sus edificios anexos, adecuará la entrada que da acceso hasta estos inmuebles desde la rotonda de la fuente de los peces en el centro histórico y reordenará la zona de Ribera II al poniente de la estación marítima con un nuevo aparcamiento público.

También urbanizará las Almadrabillas y el Muelle de Levante, facilitará el uso social y cultural en el edificio de Capitanía y Salvamento Marítimo en el epicentro de la integración urbana puerto-ciudad, así como el hostelero en los establecimientos proyectados en dicho muelle.

"En seis años, entre 2023 y 2029, habremos acometido en su totalidad una actuación estratégica para el futuro de Almería, abrir su frente marítimo a la ciudad; lo que supone un revulsivo económico y social para el territorio, que favorecerá la convivencia entre puerto y ciudad y proyectará una imagen moderna y vanguardista de Almería", señala la presidenta de la APA.

El Symposium de Puertos Deportivos, organizado por Asmar, abarca tanto los puertos deportivos gestionados por las comunidades autónomas como las dársenas náutico-deportivas integradas en puertos de interés general, así como el conjunto del ecosistema económico, normativo y medioambiental vinculado a la náutica de recreo.

Desde su primera edición 1989, con carácter bienal, el simposio se planteó como un foro de encuentro para concesionarios, profesionales, empresas e instituciones, con el objetivo de intercambiar experiencias, actualizar conocimientos y debatir los desafíos de un sector en constante evolución. En la vigésima edición, el bloque de la mañana de este jueves ha estado enfocado a los proyectos puertos-ciudad.