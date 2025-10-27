El Puerto de Almería llevará a Nueva York su modelo de integración urbana el 19 de noviembre

Participantes de la sesión plenaria 'La interfaz ciudad-puerto, espacio de convergencia de los retos económicos y sociales' en el Congreso Mundial de Puertos y Ciudades que se celebrará en Nueva York. - APA

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, participará el 19 de noviembre en el Congreso Mundial de Puertos y Ciudades 2025 que, organizado por la Asociación Internacional de Puertos y Ciudades (AIVP) se celebrará en Nueva York.

El encuentro se iniciará el 18 de noviembre con la asamblea general de la AIVP y se prolongará hasta el día 21. Este año lleva por título 'Puertos, ciudades, clima: cooperar para innovar y adaptarse', y reunirá a expertos internacionales y actores del desarrollo portuario y urbano para "intercambiar ideas sobre los desafíos y oportunidades de las ciudades portuarias del futuro".

En una nota, la APA ha precisado que Soto intervendrá en la primera sesión plenaria del congreso, denominada 'La interfaz ciudad-puerto, espacio de convergencia de los retos económicos y sociales'.

Compartirá mesa con la presidenta del Puerto de Quebec en Canadá, Olga Farman; el director de Transporte Marítimo y Puertos de Busan en Corea del Sur, Chin-woo Lee; y el jefe de Diseño de la Zona Costera en la organización Waterfront Alliance en Estados Unidos, Joseph Sutkowi.

En este foro internacional, la presidenta de la APA proyectará la integración urbana puerto-ciudad, que la autoridad portuaria ejecuta en el Puerto de Almería, y que "resuelve una demanda de convivencia y conexión siendo una iniciativa sostenible e inclusiva que impulsará el potencial de Almería como ciudad portuaria".

Esta acción, en la que el puerto-ciudad de Almería se convierte en referente internacional, se suma a las intervenciones llevadas a cabo este año por la APA en Hamburgo, en Alemania, y recientemente en Cartagena de Indias, en Colombia. Estas iniciativas "ponen en el mapa mundial a Almería y contribuyen a su promoción".

Además, junto a la participación de ferias y misiones comerciales enfocadas a la actividad portuaria, contribuye a la proyección internacional del Puerto de Almería y el sistema portuario nacional por parte de la APA como "modelo de sostenibilidad, conectividad y gobernanza, uno de los ejes principales del Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General".

DEKTON Y PUERTO-CIUDAD: UNA "COMBINACIÓN EXITOSA" QUE SE DIFUNDE EN EEUU

La superficie ultracompacta Dekton de Cosentino es el material principal de la envolvente de la sede de la APA, concebida como una "segunda piel que mejora la eficiencia energética del edificio administrativo hasta la calificación máxima y también uno de los protagonistas en la urbanización del entorno".

Con el objetivo de dar a conocer esta "alianza exitosa" entre Dekton y la actuación puerto-ciudad, Cosentino y la APA han organizado este encuentro, tras la jornada del Congreso Mundial de Puertos y Ciudades, en el Cosentino City de Nueva York.

El programa incluye un encuentro 'networking' con arquitectos y gestores de las áreas industrial e institucional, entre ellos representantes de puertos y ciudades, en el que la presidenta de la APA y la vicepresidenta de Desarrollo de Negocio de Cosentino, Patty Domínguez, ejercerán como anfitrionas.