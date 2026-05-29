El Puerto de Cádiz resalta los más de 53 millones destinados a actuaciones de sostenibilidad y regeneración marina

Archivo - Cádiz.-Puertos.- El Puerto de Cádiz sumó en enero 13 escalas, un 62% más que en 2025, y más de 17.300 cruceristas - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha señalado que avanza en su estrategia ambiental con nuevas actuaciones de sostenibilidad y regeneración marina, centradas en la transición energética, la protección del entorno marino, el control ambiental y la economía circular, para las que está invirtiendo más de 53 millones de euros hasta 2030.

Entre las actuaciones más innovadoras destaca la instalación de seis estructuras ecológicas submarinas o eco arrecifes en dos puntos del puerto, como son la Punta de San Felipe y la punta del espaldón de la Nueva Terminal de Contenedores, ha detallado la APBC en una nota.

Estas piezas, inspiradas en arrecifes naturales, han sido desarrolladas por la empresa especializada Ocean Ecostructures y tienen como objetivo favorecer la colonización de organismos marinos y la creación de nuevos hábitats que contribuyan a incrementar la biodiversidad en el entorno portuario.

La iniciativa incorpora tecnología de monitorización mediante robótica submarina e inteligencia artificial para analizar la evolución de las especies y la regeneración biológica.

Coincidiendo con el primer seguimiento semestral del proyecto, realizado la pasada semana, la APBC ha organizado una jornada práctica de divulgación con alumnos de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz para acercar a los estudiantes a la economía azul y a ejemplos reales de regeneración aplicada al ámbito marítimo-portuario.

Otro de los grandes hitos medioambientales ha sido la puesta en marcha del sistema OPS (On-Shore Power Supply) para cruceros en el Muelle Alfonso XIII, inaugurado el pasado mes de marzo junto a Endesa.

Con este proyecto, el Puerto de Cádiz se ha convertido en el primer puerto de España en permitir que los cruceros se conecten a la red eléctrica mientras permanecen atracados, evitando así el uso de motores auxiliares y reduciendo de forma significativa el ruido y las emisiones contaminantes.

La actuación ha supuesto una inversión global cercana a los ocho millones de euros, de los que 1,5 millones han sido aportados por la APBC y 6,75 millones por Endesa, incluyendo financiación europea Next Generation. Se estima que el sistema atenderá una demanda de 8,62 GWh en su primer año y permitirá reducir alrededor de 5.000 toneladas de CO2 anuales.

Desde su inauguración, varias navieras ya han utilizado el servicio, y el interés mostrado por el sector durante la feria internacional Seatrade Cruise Global, celebrada en Miami, confirma el posicionamiento pionero del Puerto de Cádiz en materia de sostenibilidad portuaria, según la APBC.

La electrificación de los muelles, tanto para cruceros en futuras fases, como para otro tipo de embarcaciones, acapararán importantes inversiones a partir de 2027.

En paralelo, la APBC sigue reforzando sus herramientas de vigilancia y control ambiental. En materia de calidad del aire, mantiene operativas cuatro estaciones de seguimiento atmosférico en Cádiz y La Cabezuela-Puerto Real, cuyos datos pueden consultarse en tiempo real a través de la página web de la Autoridad Portuaria.

Además, durante 2025 se ha realizado una nueva campaña de valoración de emisiones difusas en el Muelle de La Cabezuela-Puerto Real cuyos resultados han confirmado el buen comportamiento ambiental de las operativas portuarias no registrándose incidencias vinculadas a la carga, descarga o transporte.

En el ámbito de la calidad del agua, la APBC ha culminado la implantación de la Recomendación de Obras Marítimas (ROM 5.1-13) sobre calidad de aguas litorales en áreas portuarias, herramienta que permitirá monitorizar de forma continua el estado ambiental de las aguas portuarias y detectar posibles desviaciones de manera temprana.

La transición energética constituye otro de los pilares fundamentales de esta estrategia. Así, durante el pasado año finalizaron las actuaciones de instalación de placas fotovoltaicas con acumulación en las instalaciones pesqueras de Cádiz, que se suman a las ya existentes en los edificios de oficinas y talleres de la APBC.

Asimismo, ya se trabaja en nuevos proyectos de generación fotovoltaica en instalaciones pesqueras de El Puerto de Santa María.

En materia de gestión ambiental, la Autoridad Portuaria culminará este año la certificación integral de su Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO 14001:2015, extendiendo su alcance a la totalidad de las instalaciones y actividades gestionadas por la entidad.

En 2023 se obtuvo la certificación inicial de la instalación de La Cabezuela en (ISO 14001:2015) y la posterior ampliación en 2024 a la actividad pesquera, obras y las instalaciones de El Puerto de Santa María, y durante el año 2025 se logró la implantación del SGA en las instalaciones portuarias de Cádiz y la Zona Franca.

La lucha contra la contaminación y las basuras marinas completa esta estrategia integral. Entre las medidas desarrolladas destacan la ampliación de los puntos de recogida selectiva de residuos peligrosos, la instalación de contenedores específicos para residuos recogidos accidentalmente por la flota pesquera y la continuidad del proyecto 'Upcycling the Oceans', impulsado junto a Ecoembes y la Fundación Ecoalf para transformar residuos marinos en materia prima textil.

Además, la Autoridad Portuaria cuenta desde 2024 con el apoyo del buque OC-Tech Horizon, destinado a la limpieza de la lámina de agua y a la actuación ante posibles emergencias ambientales en el entorno portuario.

La embarcación, operada por la empresa Tincasur, tras la adjudicación del servicio de recogida de sólidos flotantes y mantenimiento de medios anticontaminación, permanece atracada en el muelle pesquero y está equipada con un avanzado sistema capaz de recoger de forma continua todo tipo de residuos flotantes, desde hidrocarburos y aceites hasta plásticos, microplásticos, microalgas y basura marina.

Esta herramienta refuerza la capacidad de respuesta ambiental de la APBC y supone un paso más en la protección activa de las aguas portuarias y del ecosistema marino de la Bahía de Cádiz.