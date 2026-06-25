El Puerto de Huelva mueve una cifra de negocio de casi 48 millones de euros en el pasado ejercicio

Reunión del Consejo de Administración del Puerto de Huelva este jueves. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha celebrado este jueves una sesión del Consejo de Administración, presidida por el presidente de esta institución, Alberto Santana, donde se han aprobado las cuentas anuales del año 2025, que reflejan una cifra de negocio de 47,9 millones de euros, un 6% más que el año anterior y un resultado después de impuestos de 10,6 millones de euros.

Según ha indicado la Autoridad Portuaria de Huelva (APH) en una nota, durante la sesión también se ha dado cuenta del Plan de Empresa 2026, que contempla una inversión para el periodo 2025-2029 de 255 millones de euros. En concreto para este ejercicio la inversión prevista supera los 53 millones de euros destinados a la ejecución de infraestructuras relevantes para la consolidación del puerto como hub energético y enclave logístico e intermodal.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha asegurado que "los resultados obtenidos reflejan la solidez del modelo de gestión del Puerto de Huelva y su capacidad para seguir creciendo". "Continuamos impulsando inversiones estratégicas que nos permitan reforzar nuestra posición como nodo logístico, clúster industrial y energético de referencia y avanzar en la transición energética, generando nuevas oportunidades para el desarrollo económico y el empleo en nuestro entorno", ha dicho.

En cuanto al otorgamiento de concesiones y autorizaciones administrativas, se han aprobado una concesión administrativa a la empresa Tepsa Iberia, S.L.U., destinada a la construcción y explotación de una planta de recepción, almacenamiento y reexpedición de productos líquidos y gases licuados o comprimidos y actividades de almacenamiento, relacionadas con la transición energética en el Puerto Exterior de la zona de servicio del Puerto de Huelva.

En relación con nuevas obras, se ha informado de la pavimentación de la zona anexa al espacio de operaciones de la ampliación norte del muelle Sur para el almacenamiento de contenedores y carga de proyecto.