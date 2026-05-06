El Puerto de Motril (Granada) implanta el sistema europeo de control biométrico para pasajeros de terceros países

En el caso de los puertos, se ha optado por la instalación de módulos en contenedores marítimos equipados con estos sistemas de registro. Cada contenedor albergará varios puntos automatizados donde los pasajeros podrán completar el proceso. - PUERTO DE MOTRIL

GRANADA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Motril (Granada) avanza en la modernización de sus infraestructuras de control fronterizo con la puesta en marcha de un contrato para el suministro, instalación y mantenimiento del equipamiento automatizado destinado al registro de pasajeros, en el marco del Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES) y del futuro sistema Etias.

Según señalan en un comunicado, este proyecto responde a la normativa europea que establece que, desde 2024, todas las personas procedentes de terceros países (es decir, no pertenecientes a la Unión Europea) deberán registrar sus datos biométricos cada vez que entren o salgan del territorio comunitario. Este registro incluye la captura de imagen facial, huellas dactilares y la verificación del pasaporte. Un sistema ya operativo en aeropuertos que llega ahora a los puertos.

El modelo que se implantará en el Puerto de Motril es similar al ya disponible en grandes aeropuertos como Madrid-Barajas, donde los pasajeros utilizan quioscos automatizados para realizar su registro de forma ágil mediante escaneo de documentos y captura de datos biométricos.

En el caso de los puertos, se ha optado por la instalación de módulos en contenedores marítimos equipados con estos sistemas de registro. Cada contenedor albergará varios puntos automatizados donde los pasajeros podrán completar el proceso, siempre bajo la supervisión de agentes de la Policía Nacional.

El proyecto se desarrolla gracias a un convenio entre el Ministerio del Interior y Puertos del Estado, al que se ha adherido el Puerto de Motril junto con otros puertos españoles con tráfico internacional hacia terceros países.

La financiación del proyecto cuenta con fondos europeos que cubren aproximadamente el 75% del importe de adquisición de los equipos y del 100% del coste de mantenimiento y personal auxiliar, mientras que el resto es asumido por la Autoridad Portuaria.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Sistemas Informáticos Abiertos (SIA), filial del grupo Indra, por un importe total de 2.472.000 euros, e incluye el suministro de los equipos tecnológicos, la instalación y puesta en marcha del sistema, su mantenimiento, la provisión de personal auxiliar durante un periodo de tres años para asistir a los pasajeros en el proceso de registro.

El sistema registrará la entrada y salida de ciudadanos de terceros países en cualquier frontera de la Unión Europea. Una vez realizado el registro inicial, este tendrá validez durante un periodo determinado (aproximadamente dos años), lo que permitirá agilizar futuros controles en cualquier punto fronterizo comunitario.

La implantación de este sistema tiene como principal objetivo mejorar la seguridad en las fronteras exteriores de la Unión Europea, permitiendo un control más eficaz de los flujos migratorios y de la estancia de ciudadanos de terceros países.