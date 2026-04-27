Sanz valora el plan del Puerto de Algeciras como "extraordinario" y llama a las administraciones a "remar juntas"

El consejero de Sanidad, Presidencia, y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante la reunión del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras en la sede de la institución. - Nono Rico / Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado el Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) 2030 con visión 2040, que ha calificado de "extraordinario". En este sentido, ha señalado que se trata de un plan que "es un acicate de responsabilidad, porque se trata de que rememos todos para lograr los objetivos y el papel de las administraciones va a ser fundamental", al tiempo que ha advertido de que actualmente en materia de infraestructuras se vive una situación de "taponamiento, estrangulamiento y freno" que exige un impulso coordinado. Asimismo, ha subrayado que este documento constituye "una verdadera hoja de ruta muy clara para consolidar los puertos de Algeciras y Tarifa como una plataforma logística intercontinental avanzada y un nodo estratégico del comercio global".

Tras participar en una reunión sobre este plan, ha incidido en la relevancia del comercio marítimo y del Estrecho de Gibraltar, destacando el papel del puerto de Algeciras y el de Tarifa como enclaves "doblemente estratégicos", tanto para el Mediterráneo como para el Atlántico. En este contexto, ha apuntado que, dadas las circunstancias internacionales, el puerto de Algeciras se sitúa como "uno de los seis estrechos estratégicos del mundo, con plena operatividad y en una posición privilegiada para afrontar el futuro".

Sanz ha afirmado que ha salido "impresionado e impactado" de la reunión, tanto por el documento estratégico como por su visión de futuro, y ha valorado el objetivo de seguir impulsando el liderazgo del puerto de Algeciras, "actualmente el primero de España", en ámbitos como la eficiencia, la productividad, los tráficos, la seguridad y la modernización tecnológica. "Es un plan extraordinario, muy bien trabajado y que supone una importante dosis de responsabilidad", ha concluido.

Además, ha señalado que este plan "va a significar grandes mejoras en términos de eficiencia y competitividad del puerto de Algeciras", así como la apuesta por "un puerto innovador y sistemático", junto con el desarrollo de una mayor integración puerto-ciudad, que ha considerado "otro eje fundamental". También ha destacado la optimización de los espacios portuarios, la mejora de la seguridad y de la eficiencia operativa, la gestión de mercancías, el impulso del transporte intermodal y la transición energética, además de los avances y objetivos en el Estrecho, con "importantes retos por delante".

LOS PUERTOS DEL ESTRECHO SON "UNA PIEZA CLAVE PARA LOS SUMINISTROS GLOBALES"

En este sentido, ha subrayado que ambos puertos son "una pieza clave de las cadenas de suministro globales", actualmente una de las más importantes del sistema logístico internacional. Por ello, ha afirmado que este plan aborda "cuestiones trascendentales" y que el objetivo de las administraciones debe ser "reducir los desequilibrios y déficits en infraestructuras, lo que requiere una implicación de los gobiernos y, especialmente, del Gobierno de España, al tratarse del primer puerto del país, que necesita un importante salto en materia de infraestructuras".

Respecto al estado actual, Sanz ha insistido en la necesidad de "dar un salto" para hacer viable este desarrollo, ya que ha denunciado que la conexión ferroviaria con Málaga y Jaén está "paralizada", que durante el periodo del Rocío "se cortará la vía hacia Huelva" y que el Campo de Gibraltar "lleva sin conexión ferroviaria desde el mes de enero, sin una solución prevista a corto plazo". "Si no se da respuesta, se puede prolongar durante muchos meses", ha advertido, señalando además que "existe un déficit no solo en mercancías, sino también en transporte de pasajeros".

Por último, ha criticado que la A-7 "es un tapón permanente" sin solución a la tercera vía ni a la variante, mientras que la AP-4 "también está completamente colapsada", al no haberse ejecutado el tercer carril hasta la provincia de Cádiz. Además, ha apuntado la necesidad de aclarar las "incertidumbres" que rodean al plan, especialmente en materia energética. En este sentido, ha reclamado que Red Eléctrica, desde la iniciativa estatal, defina "una apuesta más ambiciosa que garantice la sostenibilidad de las inversiones y su capacidad de integración en el sistema".