Sanz alerta de "incertidumbres" en el acuerdo con Gibraltar y de que el 15 de julio "no se resolverán las desigualdades"

El consejero de Sanidad, Presidencia, y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante la reunión del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras en la sede de la institución. - Nono Rico / Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha mostrado su "preocupación por las incertidumbres que el propio acuerdo con Gibraltar, en el marco del pacto entre el Reino Unido y la Unión Europea, genera en cuestiones fundamentales como la aduana", al considerar que no han sido aclaradas ni siquiera tras la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a la que ha restado relevancia al afirmar que "estuvo diez minutos y se fue". Así, ha advertido de que el próximo 15 de julio, fecha prevista para el derribo de la Verja, "seguirán existiendo desigualdades sociales, económicas y fiscales entre ambos territorios".

En este sentido, tras participar en una reunión sobre el Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), ha criticado que "no se aclaró absolutamente nada", recordando que tampoco se concretaron explicaciones en anteriores reuniones en Madrid. Asimismo, ha insistido en que la Junta de Andalucía no ha recibido la información necesaria sobre un acuerdo que afecta directamente a territorio andaluz, y ha alertado de la "falta" de definiciones "claras" sobre aspectos como la reciprocidad, los procedimientos o las exigencias que podrían imponerse a los operadores españoles.

Asimismo, ha puesto como ejemplo la situación de los fondeaderos, denunciando "desigualdades" en las condiciones operativas y limitaciones que, según ha señalado, "no responden siempre a criterios medioambientales, sino también a decisiones políticas". "Todo lo que se dijo en Madrid no se ha cumplido", ha lamentado, subrayando que no se han ofrecido garantías suficientes y que empieza a percibirse que el debate "se reduce únicamente a la desaparición de la Verja".

Al respecto, ha advertido de que "el objetivo no puede ser solo que se quite la Verja, sino garantizar un equilibrio económico, social y fiscal que permita una prosperidad compartida", y no lo que ha definido como "una desigualdad compartida", una situación que ha expresado su preocupación.

Con respecto al debate en el Parlamento Europeo sobre el acuerdo de Gibraltar, ha criticado que "no se ha dado participación a la gente, a los alcaldes ni a la propia comunidad autónoma", señalando que se ha actuado con "prisas" y sin una planificación adecuada. En este sentido, ha indicado que "no han sido capaces ni de tener previsto que a estas fechas, en abril, ya se hubiera podido quitar la Verja", y ha añadido que los plazos se han ido retrasando hasta "el 15 de julio, y ya veremos qué ocurre después".

"Las prisas no son buenas consejeras", ha afirmado, especialmente porque, a su juicio, "nunca habremos estado en una posición de fuerza como esta, con la otra parte fuera y necesitada de acuerdo, como para haber aprovechado la oportunidad y que hubiera sido la hora del Campo de Gibraltar". En este contexto, ha criticado que algunos hayan estado "más pendientes de la foto que de lograr que de resolver los problemas del Campo de Gibraltar".

ALBARES "PRIMA UNA FOTO A LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS"

Asimismo, ha lamentado que el Campo de Gibraltar "no haya sido el objetivo prioritario del Gobierno ni del ministro de Asuntos Exteriores", insistiendo en que "ha primado la foto" frente a la resolución de los problemas de la comarca. "A cambio de la foto de la Verja, que me parece bien, el Campo de Gibraltar puede perder mucho", ha añadido.

Además, ha calificado la situación como "una oportunidad perdida que no se repetirá", al considerar que se trataba de una posición especialmente favorable para haber logrado "prosperidad compartida y un mayor equilibrio económico, social y fiscal que abriera nuevas expectativas de futuro para la comarca". "Lo lamento profundamente, pero hay quien tiene más prisas electorales que soluciones a los problemas de los ciudadanos", ha apostillado.

Así, ha señalado que esta oportunidad se podría haber aprovechado "oyendo y dando participación a los actores principales, que son los ayuntamientos y la Junta de Andalucía", ya que, según ha defendido, "tenemos que estar informados de todo lo que ocurre en nuestro territorio". En este sentido, ha añadido que en las reuniones mantenidas con el ministro "no se ha contado más en ningún momento".

Igualmente, ha mostrado su preocupación por que "el 15 de julio podamos terminar con la Verja, pero sigan existiendo desigualdades sociales, económicas y fiscales entre ambos territorios". En su opinión, este es precisamente el aspecto que "debería haberse abordado de forma prioritaria en las negociaciones".

Finalmente, ha reclamado el reconocimiento del Campo de Gibraltar como zona económica especial, al considerar que el debate "no se limita a la Verja o al paso de trabajadores", sino que abarca cuestiones más amplias. En su opinión, el acuerdo con Gibraltar podría convertirse en "una oportunidad perdida", al entender que no ha permitido alcanzar más beneficios para la comarca, sino que podría derivar en "mayores cesiones que beneficios".