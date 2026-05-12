Hasta 200 representantes del ecosistema socioeconómico hispalense se dan cita en apertura del Foro Sevilla SVQ Emprende

El delegado de Economía, Álvaro Pimentel, presente junto a emprendedores sevillanos en el quinto Foro Sevilla SVQ Emprende. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha reafirmado este martes el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con el tejido empresarial y emprendedor sevillano en la apertura del quinto Foro Sevilla SVQ Emprende, una cita anual que ha congregado a 200 representantes del ecosistema socioeconómico local.

Al respecto, Pimentel ha subrayado el "balance positivo" de este foro, "lo que nos motiva a seguir incrementando desde el equipo de gobierno de José Luis Sanz la difusión de los servicios de apoyo al emprendimiento con los que cuenta la iniciativa municipal 'Sevilla Emprendedora' para que la comunidad crezca", según ha detallado el Consistorio hispalense en una nota.

Asimismo, el delegado ha precisado que este foro conecta "la experiencia de los perfiles senior con el empuje de los más jóvenes, asegurando que nadie se sienta solo ante las dificultades que implica la puesta en marcha de un negocio".

En este sentido, Pimentel ha enfatizado en la necesidad de adaptación tecnológica, puesto que ha considerado que "necesitamos que en Sevilla todas las empresas, sin importar su tamaño, integren de modo adecuado la Inteligencia Artificial (IA) para aumentar sus capacidades, eliminar barreras y convertir su talento en rentabilidad económica".

"Con este encuentro, Sevilla no solo fortalece su red de apoyo profesional, sino que se posiciona como una capital de oportunidades donde la innovación tecnológica se traduce en generación de empleo y estabilidad para los sevillanos", ha subrayado el delegado.

En contexto, la Administración local ha valorado que esta quinta edición ha destacado por la presentación del Mapa de Recursos del Ecosistema Emprendedor, una herramienta técnica que recoge 135 referencias sobre programas de incubación, servicios de asesoramiento, formación y convocatorias de ayudas.

Esta guía, impulsada por Sevilla Emprendedora, busca simplificar el acceso a la información tanto para los residentes como para aquellos emprendedores que eligen Sevilla como base para sus proyectos, cubriendo desde pymes de proximidad hasta 'startups' con capacidad de escalabilidad global, según ha concretado el Consistorio.

En suma, la jornada ha contado con una ponencia de "alto valor" técnico a cargo del fundador de Bitnami y uno de los emprendedores sevillanos de "mayor proyección internacional", Daniel López Ridruejo, que ha regresado a su ciudad natal para fundar su nuevo proyecto, Endor. López Ridruejo ha analizado cómo el paradigma de la IA transforma "radicalmente" las coordenadas del emprendimiento actual, "afectando a la gestión, la necesidad de capital y la relación con el mercado global".