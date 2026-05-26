Aceptan seis meses de prisión por allanar y dañar la vivienda de un vecino de Osuna (Sevilla)

Juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla por haber causado daños en una vivienda en Osuna - EUROPA PRESS

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los tres acusados de amenazar de muerte y allanar y provocar daños en la vivienda y en un ciclomotor de un vecino de la localidad de Osuna (Sevilla) han aceptado una condena de seis meses de prisión tras reconocer los hechos y gracias a un acuerdo alcanzado entre defensa, acusación particular y el Ministerio Público, que en un principio pedía cinco años y seis meses de prisión.

De esta forma, durante la segunda y última sesión que ha tenido lugar este martes, 26 de mayo, en la Audiencia Provincial de Sevilla y después de que los investigados hayan reconocido los hechos y aceptado la calificación de los mismos y las penas previstas, el jurado popular que, según estaba previsto, iba a enjuiciar este caso, ha sido finalmente disuelto.

Al detalle, los mismos han aceptado dos meses de prisión por un delito de amenazas, que serán sustituidos por cuatro meses de multa al resultar una pena inferior de tres meses, y dos años de prohibición de aproximación y comunicación. Además, han asumido tres meses de prisión y dos meses de multa con cuota diaria de tres euros por un delito de allanamiento de morada, un mes de multa con cuota diaria de tres euros por un delito leve de daños y tres meses de prisión por un delito de daños mediante incendio.

La Fiscalía, que ha elevado sus conclusiones a definitivas, ha apreciado una circunstancia atenuante de confesión tardía y una segunda de reparación del daño, esta última referente a la responsabilidad civil ya consignada por parte de los encausados antes de la celebración de la vista oral en una cantidad total de 4.500 euros.

A preguntas del Ministerio Fiscal, Manuel, José e Ismael han reconocido, con más o menos ímpetu, haberse dirigido a la vivienda del afectado, haber portado un arma tipo 'katana', llevar a cabo golpes en las viviendas que afectaron al mobiliario o prender fuego al ciclomotor del hombre. También han reconocido haber pronunciado afirmaciones como "Dónde está el perro este, que lo mato".

Por su parte, la víctima, de nombre Pedro, ha estado también presente en la sesión y ha reconocido a los tres investigados como los autores de los daños sufridos tanto en su vivienda como en el vehículo.

Los hechos se remontan al 29 de agosto de 2020, cuando sobre las 14,00 horas los acusados "se personaron en el domicilio del afectado". Así, "puestos de común acuerdo y con ánimo de amedrentar al mismo, exhibiendo una 'katana', le profirieron desde la calle expresiones tales como 'Dónde está el perro este, que lo mato'".

A continuación, ahonda el escrito, "quebrantaron la puerta exterior de acceso, accedieron al inmueble y, con intención de menoscabar patrimonio ajeno, asestaron golpes a la puerta del pasillo, al cristal de la puerta del salón y al espejo de baño". Los daños causados han sido tasados en 385 euros. Una vez en el exterior y con igual ánimo, "prendieron fuego a un ciclomotor", que ha sido tasado en 120 euros.