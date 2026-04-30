Adelante arranca en Sevilla su campaña llamando a "votar con el corazón" para que "Andalucía vuelva a ser lo que fue"

La candidata de Adelante Andalucía por Sevilla Begoña Iza en el acto de apertura de su campaña para las elecciones andaluzas del 17M. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía Sevilla ha iniciado su campaña para las elecciones andaluzas del 17M con un acto en la Alameda de Hércules, donde la candidata Begoña Iza, acompañada por miembros de la lista, ha llamado a "votar con el corazón" para que "Andalucía vuelva a ser lo que fue".

Durante el acto, la formación ha presentado su cartel de campaña bajo el lema 'Vota lo que sientes'. "Queremos que Andalucía vote con el corazón, porque ahora mismo hay muchos sentimientos en juego; los andaluces y las andaluzas sentimos muchas cosas", ha señalado Iza.

La candidata ha contrapuesto el "miedo" y la "incertidumbre" por el "deterioro" de los servicios públicos con el deseo de recuperar "la Andalucía que fue". "Si sientes que la cesta de la compra es cada vez más cara, que acceder a la vivienda es un privilegio y no un derecho, o que es difícil conseguir una cita con el médico de familia, entonces eres de los nuestros, porque Adelante Andalucía es lo más parecido al pueblo andaluz", ha afirmado.

Asimismo, ha apelado a la ilusión y a la dignidad: "Si crees que debemos vivir con tranquilidad, con derechos y con esperanza, vota con el corazón". Con este acto, la formación inicia en Sevilla una campaña "apegada al territorio", centrada en recorrer los barrios, escuchar a la ciudadanía y compartir sus inquietudes.



