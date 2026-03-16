Afectados de la gasolinera de Coria del Río (Sevilla) lamentan "demoras" en la presentación del plan de descontaminación

Archivo - Gasolinera investigada por la contaminación de Coria. Imagen de archivo. - ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE CORIA - Archivo

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

Los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla) afectados por la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L., enclavada en dicha zona, han lamentado "demoras" en la presentación del proyecto de descontaminación del suelo requerido por el Ayuntamiento a la mencionada mercantil el 16 de octubre de 2025. Cabe subrayar que, según la resolución, la empresa contaba con un plazo "no superior a tres meses" para presentar la mencionada documentación, así como un estudio de alternativas de descontaminación, analizadas desde el punto de vista técnico, ambiental y económico. Según los vecinos, cinco meses después, la referida documentación no se habría presentado.

Al respecto, fuentes municipales consultadas por Europa Press han decidido no hacer declaraciones al respecto, así como no aclarar si la documentación ha sido presentada, si bien han expresado que colaboran "en todo momento" con el proceso judicial en los requerimientos solicitados y que es "responsabilidad de la justicia" llevar a cabo medidas, en caso de ser necesario, ante estas "demoras" advertidas por los vecinos.

Al detalle, la resolución, firmada por el alcalde, Modesto González, y consultada por esta agencia, enmarca que el terreno fue declarado suelo contaminado en noviembre de 2024. La resolución municipal se dictó con cumplimiento de la sentencia emitida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativa de Sevilla, en virtud de la demanda interpuesta por la Asociación de Vecinos Afectados por Tóxicos de Coria del Río.

La misma anuló el archivo del procedimiento para la declaración de suelos contaminados de los terrenos en los que se ubica la estación de servicio, mandando continuar el procedimiento para su resolución. El escrito aclara que el archivo se decidió "por la presentación del proyecto de recuperación voluntaria por Zamarrilla Inversiones S.L ante la Delegación Territorial Sostenible y Medioambiente, en el entendimiento de que no eran compatibles los dos procedimientos, el municipal de declaración de suelo contaminado y el autonómico de recuperación voluntaria".

No obstante, al respecto, la sentencia concluyó que "en modo alguno el procedimiento para la declaración de suelos como contaminados es incompatible con el proyecto para la recuperación voluntaria del suelo, sino que simplemente, este no requiere como presupuesto a aquel. Pero nada impide que ambas se tramiten de forma simultánea, especialmente, en cuanto que su competencia es local para uno y autonómica para otro".

Fuentes vecinales han indicado a esta agencia su "descontento" con esta "demora" y han urgido "soluciones" para un "problema" que "sigue afectando a los vecinos de la barriada". "Se dio un plazo máximo de tres meses, pero ya van cinco y no tememos respuesta. ¿Dónde está ese documento? Tampoco estamos para esperar mucho, los vecinos sufren las consecuencias", ha manifestado la portavoz del colectivo, Rogelia Gómez.