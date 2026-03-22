Las agencias de viajes de Sevilla, optimistas con el vuelo a EEUU: "Miami muestra mucho interés"

Imagen de recurso del escaparate de una agencia de viajes. - EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las agencias de viajes de Sevilla "quieren ser optimistas" con el vuelo directo a Estados Unidos y, en este sentido, confían en que se produzcan avances significativos a lo largo de este año 2026. "Todo el mundo está muy interesado en lograr esa conexión aérea, también en Miami, pero son constantes las piedras en el camino: cuando no son problemas entre ambos gobiernos por temas comerciales o cualquier otro, es la falta de aviones o la aparición de nuevos conflictos bélicos, esta vez en Oriente Medio".

Así lo expresa el presidente de la asociación empresarial que aglutina a las agencias de viajes de Sevilla (Aevise), Carlos Marín, en declaraciones a Europa Press. "Las instituciones están haciendo un trabajo intenso, pero no depende solo de esa labor sino de muchas circunstancias", añade.

En su opinión, lo importante en este asunto es el vuelo a Estados Unidos, "ya sea a Nueva York o a Miami", puesto que el americano es el primer mercado extranjero de pernoctaciones en la provincia, "si bien con la ciudad del sur de Florida --reconoce-- hay muchos más lazos culturales, sin olvidar la presencia notable de comunidad latina, con quien compartimos una misma lengua".

Además, abunda el presidente de Aevise al respecto, Miami es "uno de los 'hubs' más importantes y desde allí se puede volar a México y a Colombia, entre otros países". La cuestión "no es tanto intentar la ruta con Nueva York sino conseguir la conexión con Estados Unidos". En este sentido, el presidente de Aevise apunta al paralelismo con Estambul, otro 'hub', a través de las rutas operadas por Turkish Airlines y Pegasus, "para hacernos una idea de lo que supondría esa puerta de acceso al mercado norteamericano y latinoamericano".

Marín se muestra convencido de que los aviones a Miami desde la capital andaluza tendrían una ocupación plena. "El turista americano tiene que regresar a su país y le interesa, económicamente, hacerlo 'punto a punto', esto es, coger el vuelo de vuelta desde Sevilla y no desde Madrid, que requiere un desplazamiento adicional en AVE. Los aviones irán llenos, no me cabe duda", apostilla.

Precisamente, una delegación de empresarios turísticos de la provincia, bajo el paraguas de la Diputación, se desplazó a Miami hace unos días para desarrollar una agenda de trabajo orientada a reforzar la presencia internacional del destino Sevilla y explorar nuevas oportunidades de conectividad aérea con Estados Unidos, como ya hicieron en Montreal (Canadá), dirigido igualmente a analizar alternativas de conectividad transatlántica con Sevilla.

De hecho, una de las jornadas contempló reuniones en el Miami International Airport, tanto con su director como con responsables de aerolíneas como American Airlines, Eastern Airlines y Omni Air International, esta última especializada en vuelos chárter, con el objetivo de presentar el potencial turístico y económico del destino Sevilla y analizar vías de colaboración que permitan mejorar la conectividad aérea.

PERSPECTIVAS EN SEMANA SANTA

El sector de las agencias de viajes tiene buenas perspectivas de cara a la inminente Semana Santa, "similar a la de años anteriores". No en vano, los hoteles de la ciudad están en estos momentos al 75% de ocupación media. "Si el tiempo acompañan, las reservan se animarán en los últimos días". "Crecer siempre a dos dígitos es imposible", asegura.