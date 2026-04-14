Alcalá de Guadaíra se anticipa a la temporada de mosquitos con más control, información y prevención

La delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra , Luisa Campos, en la reunión de trabajo para abordar la revisión anual del Plan Municipal. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra avanza en la actualización del Plan de Actuación Municipal frente a los mosquitos, con la coordinación de la próxima campaña de información a la ciudadanía y un "riguroso" seguimiento de las medidas preventivas que ya se vienen desarrollando en la ciudad.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Alcalá en una nota, así lo ha asegurado la delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos tras una reunión de trabajo en la que se ha abordado la revisión anual del Plan Municipal, un instrumento que debe actualizarse cada año antes del inicio de la campaña informativa, además de la elaboración de materiales divulgativos que estarán a disposición de los vecinos, como folletos y carteles, con recomendaciones prácticas para la prevención y la colaboración ciudadana.

En esta línea, Campos ha afirmado que "sumado a esta planificación, mantenemos a lo largo de todo el año una labor continuada sobre el terreno". Entre las actuaciones en marcha, ha destacado el control de imbornales cada 15 días, lo que permite detectar los puntos con mayor incidencia y aplicar, cuando es necesario, los tratamientos oportunos. Además, "en las próximas semanas se procederá a la instalación de trampas que reforzarán el seguimiento de la población de mosquitos al inicio de la temporada".

De esta manera, la reunión de trabajo se enmarca en la coordinación técnica que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra mantiene con otras administraciones. Así, las delegaciones de Medio Ambiente y Salud Pública han participado en el encuentro organizado por la Diputación de Sevilla para la presentación de un nuevo visor online compartido con 15 municipios de mayor riesgo entomológico, entre ellos Alcalá de Guadaíra, y que permitirá consultar en una única plataforma datos claves del trabajo de campo, como los puntos revisados, la presencia de aguas estancadas, la detección de larvas y los tratamientos realizados.

Asimismo, las delegadas municipales de Medioambiente, Luisa Campos y de Salud Pública, Lidia Ballesteros han estado presentes en este encuentro para conocer de primera mano la actualización de la web y de la app ControlM, herramientas diseñadas para facilitar a la ciudadanía información sobre los mosquitos, los niveles de alerta y las medidas de prevención más adecuadas en cada momento.

Al hilo, la delegada ha subrayado que el objetivo del Ayuntamiento es afrontar esta temporada "con planificación, vigilancia constante y coordinación técnica", trasladando a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad y responsabilidad.

Por último, Campos ha indicado que "desde la Delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad estamos encima de este asunto desde la prevención, el seguimiento y la actuación continua. Queremos que los vecinos sepan que hay trabajo, control y coordinación para anticiparnos y actuar con seriedad", ha concluido.