Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebrará el 10 de mayo la segunda Marcha contra el Cáncer

Presentación de la segunda Marcha contra el Cáncer de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebrará este 10 de mayo la segunda marcha contra el cáncer, una iniciativa a favor de la visibilidad del trabajo de la Asociación Española de Lucha contra el cáncer (AECC) y la concienciación sobre esta enfermedad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, las inscripción ya disponibles on line, y físicamente se abrirán a partir del 22 de abril. La presidenta de la Asociación Española de Lucha contra el cáncer (AECC) en la Junta Local de Alcalá, María del Águila Ramos, y la delegada municipal de Salud Pública, Lidia Ballesteros, han presentado este lunes el cartel.

La marcha efectuará su salida desde el recinto ferial de San Juan, las 10,30 horas y prevé su llegada al Puente del Dragón sobre las 12 horas, coincidiendo con la tradicional Jornada del Deporte en la Naturaleza que se realiza desde hace años.

La delegada ha explicado el trabajo colaborativo que se hace desde el Ayuntamiento entre las Delegaciones de Salud y Deporte en apoyo a esta iniciativa. Asimismo, Ballesteros ha resaltado la importancia de la labor en Alcalá de la Junta Local de la AECC, "un trabajo de servicio público no sólo arraigado por la amplia trayectoria de la entidad, sino por el alma que pone cada una de las personas que la integran en ayudar a los demás, en luchar por la investigación y la dotación de recursos, por la visibilidad de esta enfermedad y en apoyo no sólo a todas las personas que la padecen, sino también a sus familiares".

"La unidad es la mayor fuerza para combatir las vicisitudes de la vida y este premio refleja tanto el agradecimiento por vuestra labor, como el reconocimiento de que sois un ejemplo a seguir para toda la comunidad", ha remarcado.

Por su parte, la asociación ha subrayado que la marcha se presenta como una actividad para seguir trabajando en la visibilidad de la importancia de la investigación y apoyo a pacientes y familiares afectados por esta enfermedad y en la captación de fondos que se reinvierten en apoyo directo a este colectivo.

Las inscripciones (7 euros con camiseta incluida) podrán realizarse del 22 al 30 de abril y del 4 al 8 de mayo (excepto fines de semana) en las instalaciones municipales del Distrito Sur, Centro de la Igualdad, Centro Cívico Silos en horario de 11,00 a 13,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas. En Casa de la Cultura igualmente excepto los días 7 y 8 de mayo.