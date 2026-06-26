Alcalá de Guadaíra (Sevilla) cierra el programa del Orgullo con un acto institucional en el Centro de la Igualdad

Programa de actividades por el Orgullo en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha presidido este viernes en el Centro de la Igualdad de la ciudad la lectura del manifiesto institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, un acto con el que se ha clausurado el programa municipal de actividades del 28J.

Durante su intervención, Jiménez ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la construcción de una sociedad "más justa e igualitaria", en la que todas las personas puedan vivir con plenitud, libertad y respeto, al tiempo que ha subrayado la importancia de seguir avanzando "más allá de las celebraciones" para garantizar los derechos del colectivo LGTBI.

La lectura del manifiesto ha contado con la participación de representantes del equipo de gobierno, la corporación municipal, fuerzas de seguridad, asociaciones locales y ciudadanía, y ha estado a cargo del comunicador Miguel Ángel Barcelona, quien ha reivindicado la necesidad de mantener la memoria de quienes lucharon por los derechos del colectivo y de seguir impulsando la educación en valores y la convivencia.

La delegada municipal de Igualdad, Abril Castillo Sarmiento, ha destacado el trabajo desarrollado durante todo el año desde el Centro de la Igualdad y ha defendido la continuidad de las políticas públicas de igualdad, así como el papel de las entidades sociales en la elaboración de estas iniciativas.