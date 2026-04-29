Alcalá de Guadaíra (Sevilla) presenta este jueves el cartel anunciador y el pregonero de su Feria

Foto de archivo del recinto ferial de Alcalá - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

La Feria de Alcalá de Guadaíra 2026 ha iniciado su cuenta atrás. En este sentido, este jueves, a las 13,30 horas, tendrá lugar en el Auditorio Riberas del Guadaíra la presentación del cartel anunciador, obra de César Pecellín, y del pregonero, Jaime Otero.

El cartelista es un artista plástico con una amplia experiencia en el diseño gráfico, la pintura artística, la edición de vídeos y la ilustración. Estudió en la Escuela de Artes de Sevilla, en la especialidad de diseño gráfico, y tiene una amplia trayectoria en el arte visual, el escaparatismo y en la realización de exposiciones tanto individuales como colectivas, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

En cuanto al pregonero, es amante de las tradiciones y muy feriante, especialmente conocido en Alcalá por su vinculación con el mundo de las hermandades. Es miembro de distintas corporaciones de la Semana Santa alcalareña y en la actualidad es hermano mayor de la Hermandad del Soberano Poder. Tiene una larga trayectoria como costalero y capataz, llevando en la actualidad el martillo del paso de misterio de la cofradía de Pablo VI.

Pronunció el pregón de la Semana Santa de 2015, el Pregón del Costalero de la Hermandad de Jesús en 2014 y la Exaltación Eucarística de la Adoración Nocturna en 2017.

PREPARATIVOS DEL RECINTO DE SAN JUAN

Asimismo, la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, ha informado sobre la puesta a punto de la Feria 2026, y los preparativos del recinto ferial de San Juan, que comenzarán el día 5 de mayo con el montaje de las casetas para que "esta fiesta tan esperada en la ciudad" y que se celebra del 4 al 7 de junio discurra con normalidad, "para el disfrute de los vecinos y vecinas y de todas las personas que esos días visiten la ciudad".

Bastida ha detallado los plazos para los pases de los aparcamientos, y la forma de proceder a la hora de recogerlos, así como la manera en la que se entregarán, tras el sorteo, los del P1, y los del P3 para residentes de la zona. En lo que se refiere a los aparcamientos, hasta el día 15 de mayo esta abierto el plazo de inscripción para el P1, a través de la App controlpark.es. El sorteo se celebrará el miércoles 20 de mayo. Se realizarán dos sorteos, uno para los pases de personas con movilidad reducida y otro para el resto de plazas.

SERVICIO DE LANZADERAS

La Feria de Alcalá de Guadaíra 2026 será aún más accesible gracias al refuerzo del transporte público y la red de aparcamientos provistos de lanzaderas hasta el recinto Ferial. Como novedad, este año se habilitan autobuses desde el Centro, además desde los distritos Norte y Sur hacia la Feria gratuitos, con servicio desde las 21 hasta las 6 horas con frecuencia de paso cada 15 minutos y con paradas exclusivas para ello.