Alcalá (Sevilla) acoge por primera vez la Asamblea de municipios de la Ruta de Blas Infante

Cartel de las Jornadas Cultura Regionalistas 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que acogerá por primera vez la Asamblea de municipios de la Ruta de Blas Infante tras su reciente adhesión a este "insigne itinerario de la identidad Andaluza por sus destacados vestigios andalucistas".

"Las aportaciones de Alcalá de Guadaíra son fundamentales para ampliar el conocimiento de la vida personal, profesional y política de Blas Infante y de ahí nuestra necesaria pertenencia a este foro", ha concretado el responsable municipal del área de Identidad, Christopher Rivas, según ha apuntado el Consistorio alcalareño en una nota.

Por su parte, Rivas ha destacado esta "significativa cita" del próximo viernes, 8 de mayo, cuando responsables de las administraciones y legados culturales y patrimoniales de estas diez ciudades andaluzas se den cita en el Auditorio Riberas del Guadaíra, en concreto, Archidona, Cantillana, Casares, Castro del río, Coria del Río, Isla Cristina, la Puebla del Río, Manilva, Peñaflor y también Alcalá de Guadaíra.

Tras la asamblea, se presentará oficialmente la ruta que Alcalá aporta, hechos y lugares alcalareños relacionados con la vida personal, profesional y política de Blas Infante y sus colaboradores, que este sábado la ciudadanía y visitantes podrán conocer 'in situ' con las explicaciones de estos "puntos claves" de Alcalá para el patrimonio andaluz.

Estas citas se enmarcan en la tercera edición de las 'Jornadas de Cultura Regionalista' que se desarrollan en la ciudad entre este miércoles y el próximo 16 de mayo con una programación variada que incluye conferencias, libros y citas musicales. Rivas ha precisado que esta iniciativa "responde al compromiso con la historia e identidad para hacer justicia a las huellas del regionalismo en Alcalá, ampliamente conocidas en la arquitectura y patrimonio, pero también muy presentes en la cultura, en la música, la literatura y en hitos políticos del andalucismo".

"Una cita que recoge año tras año cada vez más seguidores por su interés para el pasado y el presente de Alcalá y sus señas de identidad, ya que combina historia, patrimonio, cultura, memoria y turismo", ha añadido.

De hecho, la "significativa imagen" de esta tercera edición es una recreación del cartel original e inédito de Rafael Luna cedido al Museo por su familia, para anunciar las actividades del 28 de febrero de 1980 con la fachada del edificio regionalista de Talavera, actualmente Casa de la Cultura.

En contexto, las jornadas comenzarán este miércoles, 6 de mayo, a las 20,00 horas en el Auditorio Riberas del Guadaíra con la presentación del libro que viene a ser la enciclopedia de los edificios regionalistas de la localidad, 'Juan Talavera Heredia en Alcalá de Guadaíra', de Rocío P. Sánchez Toscano.

Le seguirá el día siguiente, 7 de mayo, en el mismo escenario, la conferencia 'El himno de Andalucía, un testimonio hecho música', a cargo de José María Diéguez García, con la participación del Grupo de Cámara de la Banda de Alcalá de Guadaíra. Según ha indicado el delegado, será una cita "muy emocionante" porque podremos disfrutar con explicaciones y testimonio musical de la historia del himno andaluz con distintas versiones y autores "y no sólo con la definitiva y más conocida".

Otra "cita trascendental" de esta edición será el 8 de mayo con la primera asamblea en Alcalá tras su adhesión a la Ruta de Blas Infante de Andalucía. Será también en el mismo Auditorio a las 13,00 horas la presentación oficial, junto con otras localidades miembros de la 'Ruta de Blas Infante y el regionalismo andaluz'. La ruta guiada por estos enclaves alcalareños será el sábado, 9 de mayo, a partir de las 10,30 horas, con información e inscripción previa gratuita en la Oficina de Turismo (Harinera del Guadaíra) o a través de 955 796 238.

Asimismo, el sábado, 9 de mayo, estaba previsto el concierto 'La última noche del Rock andaluz', una "cita especial" al aire libre en la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra con los integrantes actuales de los míticos grupos andaluces 'Triana' y Medina Azahara'. No obstante, las previsiones de lluvia han obligado a aplazarlo.

En suma, las jornadas se clausurarán en el Castillo de Alcalá, el sábado, 16 de mayo, con un "concierto especial" de música popular andaluza que hará un recorrido por composiciones históricas, como las sevillanas o pasodobles, incorporando temas más actuales del panorama musical andaluz. Se ha denominado 'Alcalá EnClave de Música' y para ello se contará con las bandas alcalareñas de La Bondad y la Banda de Alcalá.